История вопроса
Идея создания около «Дворца детского (юношеского) творчества» масштабного патриотического центра Ижевска возникла несколько лет назад. Ещё в 2017 году инициатива представителей общественных организаций «Союз десантников Удмуртской Республики» и «Патриоты границы» нашла поддержку у власти. Было принято решение создать Аллею героев.
В январе 2019 года Комиссия по наименованию и переименованию улиц Ижевска поддержала предложение о переименовании проекта планировки территории у Дворца детского (юношеского) творчества в парк «Патриот».
В мае комиссия согласовала размещение в парке «Патриот» Монумента Славы Воздушно-десантных войск (ВДВ). С такой инициативой обратился председатель УРОО «Союз десантников Удмуртии» Алексей Лебедев.
Монумент славы ВДВ
Согласно проекту монумент состоит из трёх частей. В центральной на колоннах можно будет увидеть наименования семи гвардейских воздушно-десантных дивизий и РВВДКУ – единственного в мире специализированного военного училища, в котором готовят офицеров ВДВ. Также монумент символизирует подвиг участников Великой Отечественной войны и храбрость современных десантников. Изготовлением и установкой монумента будет заниматься «Союз десантников Удмуртии».
Достойны памяти
Сегодня «Союз десантников Удмуртии» призывает жителей республики принять участие в создании Монумента славы ВДВ в городе Ижевске! Для этого необходимо представить фотографии родственников - участников Великой Отечественной войны и локальных войн, уроженцев Удмуртии, служивших в Воздушно-десантных войсках. В подписи к фотографии следует указать ФИО родственника, дату и место рождения, краткое описание боевого пути, имеющиеся сведения о наградах.
Отобранные фотографии будут размещены на одной из частей Монумента Славы ВДВ.
Капсула времени
Кроме того, объявлен республиканский конкурс на лучшее послание потомкам в капсуле времени. Капсула времени – послание для будущих поколений, которое обычно закладывают в основания памятников зданий и прочих объектов инфраструктуры.
Организаторами мероприятия являются МБОУ ДО «ВПЦ «Школа юных летчиков», АПВ «Щит Родины» и УРО МОО «Союз Десантников Удмуртии», МО ВВПОД «Юнармия» Ижевска.
Капсула будет заложена в фундамент монумента «Слава ВДВ». Предполагается, что она будет открыта через 25 лет. Конкурс проводится с 18 апреля до 31 мая 2019 года включительно. Участвовать в конкурсе могут все желающие. Работа может создана одним автором или коллективом. От одного авторского коллектива или автора – одна работа. На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения на русском языке. Объём работы – 1 страница компьютерного набора с размером шрифта – 14, и интервалом – 1,5.
Письмо должно содержать мысли о методах, направлениях, векторах развития патриотического воспитания молодёжи в будущем, о будущем Воздушно-десантных войск, представление о том, как будет выглядеть мир через 25 лет, обращая внимание на будущее Удмуртской Республики и России в целом.
Лучшее послание будет помещено в капсулу времени. Лучшая работа будет награждена часами с символикой Воздушно-десантных войск. Работы, занявшие 1, 2, 3 места будут награждены грамотами. Участникам вручаются сертификаты.
Тексты послания можно отправлять в сообщения группы МБОУ ДО «ВПЦ «Школа юных летчиков», указать в теме «Капсула времени».
Приём фотографий в формате JPEG с текстовым описанием осуществляется по электронному адресу: sdu18udm@yandex.ru. Контактные лица - Лебедев Алексей Николаевич, председатель «Союза десантников Удмуртии», тел.8-912-013-55-60 или тел: 24-11-23. Педагог МБОУ ДО «ВПЦ «Школа юных летчиков» Клабукова Наталья Ивановна, тел. 68-75-01.
Фото: Союз десантников Удмуртской Республики.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.