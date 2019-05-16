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«Союз десантников Удмуртской Республики» приглашает жителей региона принять участие в создании Монумента славы ВДВ

18 мая
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Монумент появится в парке «Патриот» возле Дворца детского (юношеского) творчества.

Img 1930 15 05 19 05 49 «Союз десантников Удмуртской Республики» приглашает жителей региона принять участие в создании Монумента славы ВДВ

История вопроса

Идея создания около «Дворца детского (юношеского) творчества» масштабного патриотического центра Ижевска возникла несколько лет назад. Ещё в 2017 году инициатива представителей общественных организаций «Союз десантников Удмуртской Республики» и «Патриоты границы» нашла поддержку у власти. Было принято решение создать Аллею героев.

В январе 2019 года Комиссия по наименованию и переименованию улиц Ижевска поддержала предложение о переименовании проекта планировки территории у Дворца детского (юношеского) творчества в парк «Патриот».

В мае комиссия согласовала размещение в парке «Патриот» Монумента Славы Воздушно-десантных войск (ВДВ). С такой инициативой обратился председатель УРОО «Союз десантников Удмуртии» Алексей Лебедев.

Монумент славы ВДВ

Согласно проекту монумент состоит из трёх частей. В центральной на колоннах можно будет увидеть наименования семи гвардейских воздушно-десантных дивизий и РВВДКУ – единственного в мире специализированного военного училища, в котором готовят офицеров ВДВ. Также монумент символизирует подвиг участников Великой Отечественной войны и храбрость современных десантников. Изготовлением и установкой монумента будет заниматься «Союз десантников Удмуртии».

Достойны памяти

Сегодня «Союз десантников Удмуртии» призывает жителей республики принять участие в создании Монумента славы ВДВ в городе Ижевске! Для этого необходимо представить фотографии родственников - участников Великой Отечественной войны и локальных войн, уроженцев Удмуртии, служивших в Воздушно-десантных войсках. В подписи к фотографии следует указать ФИО родственника, дату и место рождения, краткое описание боевого пути, имеющиеся сведения о наградах.

Отобранные фотографии будут размещены на одной из частей Монумента Славы ВДВ.

Капсула времени

Кроме того, объявлен республиканский конкурс на лучшее послание потомкам в капсуле времени. Капсула времени – послание для будущих поколений, которое обычно закладывают в основания памятников зданий и прочих объектов инфраструктуры.

Организаторами мероприятия являются МБОУ ДО «ВПЦ «Школа юных летчиков», АПВ «Щит Родины» и УРО МОО «Союз Десантников Удмуртии», МО ВВПОД «Юнармия» Ижевска.

Капсула будет заложена в фундамент монумента «Слава ВДВ». Предполагается, что она будет открыта через 25 лет. Конкурс проводится с 18 апреля до 31 мая 2019 года включительно. Участвовать в конкурсе могут все желающие. Работа может создана одним автором или коллективом. От одного авторского коллектива или автора – одна работа. На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения на русском языке. Объём работы – 1 страница компьютерного набора с размером шрифта – 14, и интервалом – 1,5.

Письмо должно содержать мысли о методах, направлениях, векторах развития патриотического воспитания молодёжи в будущем, о будущем Воздушно-десантных войск, представление о том, как будет выглядеть мир через 25 лет, обращая внимание на будущее Удмуртской Республики и России в целом.

Лучшее послание будет помещено в капсулу времени. Лучшая работа будет награждена часами с символикой Воздушно-десантных войск. Работы, занявшие 1, 2, 3 места будут награждены грамотами. Участникам вручаются сертификаты.

Тексты послания можно отправлять в сообщения группы МБОУ ДО «ВПЦ «Школа юных летчиков», указать в теме «Капсула времени».

Приём фотографий в формате JPEG с текстовым описанием осуществляется по электронному адресу: sdu18udm@yandex.ru. Контактные лица - Лебедев Алексей Николаевич, председатель «Союза десантников Удмуртии», тел.8-912-013-55-60 или тел: 24-11-23. Педагог МБОУ ДО «ВПЦ «Школа юных летчиков» Клабукова Наталья Ивановна, тел. 68-75-01.

Фото: Союз десантников Удмуртской Республики.

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Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

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