От редактора. День памяти, а не формальный праздник – 9 мая – личный праздник для каждой семьи, каждого человека в России. Важно, чтобы его суть сохрани...

Жителями Удмуртии направлено 125 заявок на «дальневосточный гектар» В рамках программы «Дальневосточный гектар» со всей России с момента ее действия поступило свыше 114 ...

Движение транспорта ограничат на время репетиции парада в Ижевске В субботу 5 мая на время репетиции Парада Победы будет ограничено движение личного и общественного тр...