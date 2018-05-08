От берёзки до мебели
Правительство Удмуртии может помочь предприятиям в выделении лесных площадей для переработки. Но это будет сделано только по эффективным проектам. Экономический блок Правительства Удмуртии планирует в 2018 году перепроектировать работу с распределением между арендаторами участков лесосеки. Распределение будет публичным, в форме открытого конкурса инвестиционных проектов.
В частности, Александр Бречалов ознакомился с современной технологией производства ламинированных древесно–стружечных плит на предприятии «Увадрев–холдинг». Специалисты призваны оценить, насколько выгодны предприятию и Увинскому району, а вместе с тем и бюджету республики проекты, предложенные деревообработчиками. Заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин побывал на четырёх предприятиях района и поделился с Главой республики своими впечатлениями.
– Установка на глубокую переработку древесины – это вклад в том числе и в повышение финансовой устойчивости нашего региона, – прокомментировал Александр Свинин.
Сквер на виду
Кроме работы, на селе требуется организовать и культурный отдых. Шагами в этом направлении является реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В райцентре Ува на бойком месте обустроили заросший сквер. Установили скульптуры кабанов, лисиц, цапель – это работы ижевского скульптора Павла Медведева. Причём это скульптуры маленького размера, то есть ненавязчиво обозначено – зона отдыха для детей. Брусчатка вокруг как бы напоминает, что село не должно отставать от городских веяний по благоустройству. Летом здесь будет фонтан–родник – символ того, что в районе ценная минеральная вода. Об этом сквере наша газета уже рассказывала прошлой осенью. Из зимы благоустроенное пространство вышло без особых потерь. На данный момент, правда, сквер выглядит слишком прозрачно, если не сказать, голо. Но это мой городской взгляд, а селяне понимают, что зазеленеют трава и листва, распустятся цветы, и это пространство будет радовать глаз, особенно когда саженцы пойдут в рост. На это понадобится несколько лет, а также забота о благоустроенном участке. Думается, там станет так красиво, что и зоной «вай–фай» здесь пользоваться будут лишь по необходимости. Одним из первых среди гостей прошёл по скверу «Родной край» Сергей Смирнов – руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.
Конкурсные проекты
Александр Бречалов вместе с главами местного самоуправления, приехавшими в Уву со всей республики, ознакомился с выставкой продукции пищевых предприятий Увинского района. Эта продукция представлена и в ижевских магазинах, но на выставке было видно стремление расширять ассортимент, повышать качество мясной и молочной продукции. Есть удачные решения в применении новой упаковки – это важно для продвижения товаров за пределы Удмуртии.
В Доме культуры «Юность» Александр Бречалов выступил перед руководителями муниципальных образований и вручил сертификаты победителям конкурса «Лучшее муниципальное образование». Глава Удмуртской Республики высказал признание за работу победителям в конкурсе и напомнил, что муниципальная власть – самая близкая к людям. Поэтому по ней чаще всего оценивается эффективность всех органов власти. За прошедший год Александр Бречалов чувствовал и положительное, и отрицательное отношение к своим инициативам со стороны муниципалитетов. Такое отношение к переменам понятно, и иллюзий быть не должно. Изменения, по мнению нового руководителя, необходимы, и в них надо включаться.
– Ваша работа – на переднем плане, она оценивается людьми не всегда объективно. Но давайте дальше двигаться вместе, и те изменения, что происходят в стране, переводить на нашу землю. Я уверен, что у нас всё получится, и во взаимоотношениях с вами я готов быть партнёром, а не начальником. Я призываю к открытости и честности в отношениях, – сказал Александр Бречалов. Вручение сертификатов на освоение новых проектов – это, пожалуй, лучший пример взаимодействия госвласти и местного самоуправления. Конечно, хотелось бы, чтобы на все полномочия органов местного самоуправления с лихвой хватало финансовых средств. Тогда, без сомнения, было бы полное взаимопонимание. А если получил средства, но не смог справиться с порученным делом, то и обижаться не на кого, кроме самого себя.
По итогам деловой поездки Александр Бречалов сказал журналистам, что одной из приоритетных задач в республике является укрепление местных бюджетов и наполнение муниципальной казны. Поэтому сформулирована главная задача на 2018 – 2019 годы – это эффективное использование государственного и муниципального имущества. Например, рабочая группа проводит инвентаризацию неиспользуемых земель и бесхозного имущества. Далее требуется вовлечение имущества и земли в хозяйственный оборот. Конкурс среди муниципалитетов показал примеры работы, которым могут следовать и другие коллеги.
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