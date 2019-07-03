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Современные эстонские художники представят свои работы в Ижевске.

27 июня
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29 июня в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств состоятся презентация выставки «Про.родники», представляющей искусство современных эстонских художников, и встреча с авторами.

Est afisha 2906 2 Современные эстонские художники представят свои работы в Ижевске.

Выставка - часть кураторского проекта художника Владимира Дубосарского «Экспедиция про.родники», который выстраивает мост между современным искусством Удмуртии и Эстонии. На выставке будут представлены видео-арт, фотографии, инсталляции и перформансы художников Андрюса Йоонаса, Юри Ойавера, Виллу Плинка, Паула Роджерса, Маргуса Сорге Тиитсмаа, Яана Тоомика и Сильи Саарепуу. Некоторые из этих художников уже приезжали в Удмуртию и знакомы местным зрителям, другие здесь впервые, - например, художник Яан Томик, чья персональная выставка проходила в этом году в Московском Музее Современного Искусства. Проект реализуется при поддержке Агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и лично Андрея Васильевича Шутова.

29 июня в УРМИИ:

16.30 – 21.00 - выставка

18.00 - встреча с художниками, презентация работ, перформанс.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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