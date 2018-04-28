Участники совещания обсудили вопросы антитеррористической безопасности в период проведения майских праздников, Чемпионата мира по футболу 2018 года, летнего оздоровительного сезона.
По предварительной информации МВД УР 1 мая в праздничных мероприятиях планируют принять участие более 70 тысяч жителей региона, 9 мая – до 150 тысяч человек. Для обеспечения безопасности будет задействовано около 3 тысяч сотрудников органов внутренних дел.
Представители Управления Федеральной службы Войск национальной гвардии России по УР и Главного Управления МЧС России по УР доложили о проводимых проверках на объектах особой важности и повышенной опасности и в местах проведения массовых мероприятий. Все оперативные службы в майские праздники переводятся на усиленный режим, кроме того, принимаются повышенные меры по обеспечению пожарной безопасности.
На совещании также было отмечено, что ведётся работа по повышению антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры, включённых в реестр перевозки болельщиков Чемпионата мира по футболу. Те объекты, которые планируется задействовать, обследуют на предмет антитеррористической безопасности, устраняют выявленные замечания.
В ходе обсуждения темы обеспечения антитеррористической безопасности летних загородных и школьных оздоровительных лагерей, заслушав информацию руководителей министерства образования и науки УР и министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР, силовых ведомств, Александр Бречалов поручил Председателю Правительства Ярославу Семенову в период подготовки к оздоровительной кампании и во время летнего сезона взять на еженедельный контроль данную тему. А также организовать проведение совместных еженедельных вневедомственных проверок объектов летнего отдыха детей и молодёжи с целью упреждения возможных проблемных ситуаций.
Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного Управления МЧС России по УР Евгений Булдаков добавил, что в ходе совместной работы за последние пять лет в летних оздоровительных лагерях пожаров не допущено. Все учреждения взяты на контроль. В настоящее время проводятся проверки в части пожарной безопасности объектов летнего отдыха детей и молодёжи, которые планируется завершить до 30 мая. Помимо этого, до момента открытия лагерей необходимо на каждом объекте сформировать добровольные пожарные дружины из числа сотрудников (не менее 3-х человек в лагерях с дневным пребыванием, не менее 5-ти человек в лагерях с круглосуточным пребыванием), а в период каждой летней смены предусмотреть проведение практических тренировок по эвакуации.
Отдельным вопросом члены Антитеррористической комиссии рассмотрели вопрос по организации работы среди населения, в том числе среди учащихся и студентов, по профилактике ложных сообщений об актах терроризма. Как сообщил временно исполняющий обязанности министра внутренних дел УР Олег Мальцев, в 2017 году поступило 116 ложных сообщений (в 2016 году было 27), возбуждено 106 уголовных дел. По состоянию на 24 апреля 2018 года зарегистрировано 15 ложных сообщений об актах терроризма. Как было замечено, население порой не осознаёт, какой ущерб наносится данными звонками, а также не всегда знает о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за передачу заведомо ложных сведений о террористических актах или угрозах их совершения (ст. 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации).
В этой связи важным направлением является проведение профилактической и разъяснительной работы среди жителей республики: тематические классные часы в образовательных учреждениях, лекции и беседы по противодействию проникновения в молодёжную среду идеологии национального, расового и религиозного экстремизма и терроризма, об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления, а также передачу заведомо ложных сообщений в правоохранительные органы; широкое информирование населения через средства массовой информации.
Глава Удмуртии попросил руководителя МВД в ближайшие дни подготовить статистику по имеющимся эпизодам (количество возбужденных уголовных дел, конкретные результаты по наказанию виновных, нанесение экономического ущерба), чтобы через СМИ довести эту информацию до жителей республики: «Чтобы те, кто хотят пошутить, понимали, что эта шутка заканчивается уголовной ответственностью».
В завершение заседания речь шла об эффективности противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма в интернет-среде, в том числе, в пространстве сетевых компьютерных игр.
Президент Федерации компьютерного спорта УР Михаил Маргасов охарактеризовал ситуацию, которая сейчас существует в виртуальном пространстве, рассказал о проекте, который реализуют общественники, – фестивале молодёжных движений «Голос улиц», объединившем популярные и яркие уличные молодёжные движения и субкультуры.
Подводя итоги совещания, Глава региона отметил, что главная задача в профилактической работе с молодёжью – определить запрос молодых людей, причём не отдельных групп, активистов, а всех.
«Задача наша общая – определить этот запрос и ответить на него. Кроме того, мы готовы поддерживать такие проекты и инициативы, как фестиваль «Голос улиц», «Джечбур батл» и другие, считаю, что это как раз ответ на запрос современной молодёжи», - подчеркнул Александр Бречалов.
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