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Совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности России и Полномочного представителя Президента РФ в ПФО в Ижевске

12 марта
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Сегодня Николай Патрушев и Игорь Комаров в столице Удмуртии провели совместное совещание с главами субъектов Федерации, входящих в состав ПФО, и представителями федеральных министерств и ведомств и обсудили актуальные вопросы национальной безопасности.

A2c66e285439e3be9fd2667eca61733a Совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности России и Полномочного представителя Президента РФ в ПФО в Ижевске

На заседании подведены итоги реализации решений, принятых на предыдущем выездном совещании в Приволжском федеральном округе в 2018 году, по вопросам профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи и противодействии незаконному обороту наркотиков. Подчеркнута важность повышения эффективности работы с молодёжью, обращено внимание на необходимость завершения разработки проекта федерального закона о государственной молодежной политике. Отмечена ненадлежащая работа по профилактике наркомании среди несовершеннолетних, отсутствие должного ведомственного контроля за реализацией планов проведения оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга молодежи.

Подробно рассмотрены дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, предложено усилить контроль за осуществлением всех пассажирских перевозок, повысить требования к уровню подготовки водителей, повысить оперативность реагирования на дорожные происшествия. Сделан акцент на важности своевременного выявления и ликвидации аварийно-опасных участков дорог, создании безопасных условий для движения пешеходов.

Кроме того, обсуждены меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Поставлены задачи, направленные на сохранение потенциала ОПК в условиях предстоящего сокращения гособоронзаказа, на продвижение высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на внутрироссийском и внешнем рынке, на вовлечение предприятий ОПК в реализацию национальных проектов и государственных программ России. Рекомендовано активизировать работу по подготовке кадров, требуемых для реализации задач по диверсификации.

В этот же день в Ижевске Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетил АО «Концерн «Калашников» и провёл рабочую встречу с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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