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Совет законодателей обсудит реализацию Послания Президента России

28 февраля
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По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, это важно, поскольку многие вопросы, затронутые Владимиром Путиным в его Послании к Федеральному собранию, относятся к вопросам совместного ведения, и важно учесть предложения регионов. Об этом он сообщил парламентским журналистам по итогам заседания Совета Государственной Думы 20 февраля.

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– Для того, чтобы как можно быстрее реализовать поручения президента, мы сегодня, обсудив эти вопросы в рамках Совета Государственной Думы, договорились создать рабочую группу. Она системно займётся выработкой предложений по подготовке законопроектов, – сказал Вячеслав Володин, добавив, что «законы, которые нам необходимо будет принимать, как правило, касаются совместного ведения».

По его словам, это означает, что надо будет «работать и с региональными заксобраниями, с нашими коллегами из регионов».

– В этой связи мы договорились уделить внимание реализации Послания в рамках Совета законодателей. Это будет повесткой ближайшего Совета законодателей. На расширенном заседании мы планируем обсудить вопросы обратной связи – как наши коллеги его понимают и какие предложения уже высказаны», – подчеркнул Председатель Госдумы.

Вячеслав Володин отметил, что «до этого мы хотели бы проделать часть работы оперативно вместе с правительством, с экспертным сообществом, потому что звучащие сегодня вопросы требуют реакции как можно более оперативной – президентом предложено по части из них принять решения, которые будут касаться периода с 1 января 2019 года».

Он напомнил, что Послание носит «многопрофильный характер – это вопросы образования, здравоохранения, социальной поддержки». Но приоритет Послания, по его словам, – оказание поддержки нашим гражданам, которые испытывают трудности, а это многодетные семьи, семьи, где есть дети– инвалиды, пенсионеры, которые получают социальные пенсии, и многие другие.

– Предстоит большая работа, и нам необходимо её выполнить качественно и как можно быстрее, – резюмировал Вячеслав Володин.

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