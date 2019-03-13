Открывая заседание Совета, полпред Игорь Комаров подчеркнул, что создание эффективной системы работы с одаренными детьми и молодежью – одна из ключевых задач развития образования на 2019-2024 годы, обозначенных в Указе Президента России Владимира Путина № 204 от 7 мая 2018 года:
«Достижение прорывных показателей в развитии науки и производства невозможно без обновления кадров и системной подготовки молодых специалистов. Президент Владимир Владимирович Путин поставил четкую задачу обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются», – сказал он.
Игорь Комаров отметил, что хорошо образованные и подготовленные молодые специалисты должны быть локомотивом развития России на наиболее востребованных направлениях, но для этого в регионах должны быть созданы условия, способствующие проявлению талантов и способностей молодежи. По словам полномочного представителя, два самых острых вопроса – закрепление талантливых молодых людей в профессиональной сфере и их дальнейшее кадровое продвижение. Без решения этих проблем все системы и практики обучения одаренных детей не принесут желаемого результата.
Решение задач по выявлению, поддержке и развитию талантливой молодежи должно выйти на новый уровень. Для этих целей регионам рекомендуется создать межведомственные региональные координационные советы, а также определить ответственных за ведение банка данных перспективных молодых специалистов.
Работа по этим направлениям будет вестись под постоянным контролем аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов представил анализ ситуации в сфере поддержки талантливых детей и молодежи в регионах ПФО, который для заседания Совета выполнила рабочая группа под его руководством.
В Приволжском федеральном округе хорошо отлажена работа по поиску и развитию талантливой молодежи. В рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников пять из десяти лучших результатов – у регионов ПФО (2 место – Республика Мордовия, 3 место – Удмуртская Республика, 4 место – Республика Татарстан, 7 место – Кировская область, 10 место – Чувашская Республика). Традиционно высокие результаты показывают и общественные проекты Приволжского федерального округа, направленные на развитие талантов и способностей детей в научном, культурном, спортивном и прикладном направлениях. Реализуются программы развития талантливых детей с ограниченными физическими возможностями.
В работе Совета по решению вопросов создания условий для развития одаренных детей и последующего закрепления талантливых специалистов приняли участие заместитель Министра просвещения РФ Ирина Потехина, главы всех регионов ПФО, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Андрей Платонов, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» (образовательный центр «Сириус») Елена Шмелева, вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин.
О наиболее передовых практиках по закреплению одаренной молодежи в своих регионах рассказали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Опыт Республики Татарстан по созданию системы сопровождения одаренной молодежи «Университет талантов» был рекомендован для изучения и масштабирования во всех регионах ПФО.
Участники Совета подробно обсудили механизмы, которые позволят сократить отток перспективных кадров: это прежде всего – постановка в регионе амбициозных целей, к решению которых можно привлекать талантливых молодых ребят, решение их жилищных, материальных и бытовых проблем.
Отдельно обсуждались и региональные «социальные лифты» и расширение практики наставничества.
Еще одной важной проблемой остается дефицит внимания к талантливым выпускникам со стороны наукоемких производств, бизнеса и органов государственной власти. Для решения этой задачи участники Совета рекомендовали Министерству просвещения РФ скоординировать единый электронный реестр талантливой молодежи с базами данных в регионах ПФО, что позволит ведущим работодателям округа отбирать и приглашать на работу наиболее перспективных молодых специалистов.
Дополнительным шагом к решению проблемы может стать проведение федеральных и региональных «Ярмарок вакансий» для выпускников вузов.
По мнению участников совещания, в субъектах Федерации должны быть определены региональные операторы по трудоустройству одаренных молодых людей, которые будут проводить анализ причин «утечки мозгов» и формировать предложения по привлечению одаренной молодежи к решению наиболее значимых вопросов развития регионов.
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