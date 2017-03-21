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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

21 марта
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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Документ вступает в силу с 1 апреля, пишут Известия.

Постановление подписано 16 марта и опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015», — отмечается в документе.

В пояснительной записке к документу уточняется, что социальная пенсия была проиндексирована в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров. В 2015 году средний показатель по стране составил 7 965 рублей. В 2016 году — 8 081 рубль. Разница — полтора процента. Таким образом, именно на такую величину с 1 апреля 2017 года повысят социальные пенсии.

Индексация должна увеличить уровень пенсионного обеспечения 3,9 миллиона пенсионеров. Там же указывается, что в итоге средний размер социальной пенсии вырастет на 129 рублей: до 8 774 рублей.

Напомним, социальная пенсия полагается детям по случаю потери кормильца, инвалидам всех групп, а также гражданам РФ, возраст которых составляет 65 (мужчины) и 60 лет (женщины), не являющимся получателями страховой пенсии.

Фото: newspotok.ru

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