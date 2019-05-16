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Социальная защита. Что сдерживает «равный доступ»?

15 мая
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На республиканской конференции, посвящённой актуальным вопросам социальной защиты, речь шла как о достижениях, так и о проблемах

Wheelchair 1595802 960 720 Социальная защита. Что сдерживает «равный доступ»?

Люди с инвалидностью не должны ощущать ограничений в социальном плане. А что для этого нужно? Заместитель Председателя Госсовета УР – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова ответила на этот вопрос так: обществу необходимо выработать привилегированное отношение к людям с инвалидностью.

Постепенно общество становится более зрелым, гуманным, неравнодушным. «Нарушение прав инвалидов, чёрствость к ним вызывает справедливое осуждение», – высказал мнение Алексей Чернов, председатель постоянной комиссии Госсовета УР по труду, социальной политике и делам инвалидов. Комиссия, которую он возглавляет, стала инициатором конференции.

В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». Внесены существенные изменения в базовый закон «О социальной защите инвалидов в РФ», в Гражданский и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Чётко прописано: государство и общество обязаны создать для людей с инвалидностью условия для самостоятельной жизни.

Приоритеты

Сегодня в республике более 109 тысяч людей с инвалидностью, в том числе более 5000 детей-инвалидов. Это свыше 7 процентов населения. Программа «Доступная среда» действует в Удмуртии уже 8 лет. С 2017 года её направления значительно расширены. Ключевые слова – «обеспечение равного доступа». К чему именно? К приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности. К реабилитационным и абилитационным услугам, включая профессиональное образование. А для молодых инвалидов – к профессиональному развитию и трудоустройству. То есть доступная среда – это не только пандусы, тактильная плитка и тому подобное.

На мероприятия программы выделяются достаточно большие средства. Так, в 2018 году на эти цели было направлено 78,7 миллиона рублей: 19 миллионов – из федерального бюджета и 59,7 миллиона – из бюджета Удмуртской Республики.

В прошлом году, а это был год проведения в нашей республике II международных Парадельфийских игр, инфраструктура улучшилась особенно заметно.

Вопрос, касающийся инвалидов, рассматривался на прошедшем в нашей республике форуме законодателей Приволжского федерального округа. Глав законодательных собраний очень впечатлил Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Адели». Это наше достижение: реабилитационные центры такого уровня есть всего в двух-трёх регионах. Но достигнут дети-инвалиды взрослого возраста, а дальше что? «Такой же реабилитационный центр должен быть и у взрослых людей!» – считает Надежда Михайлова.

Министр поделилась радостью

Министр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова поделилась радостью: в апреле на базе «Адели» прошёл межрегиональный фестиваль по робототехнике.

– Можете себе представить, – сказала Татьяна Юрьевна, – дети-инвалиды из нескольких домов-интернатов, школ-интернатов уже участвуют в конкурсе по робототехнике!

С 2011 года в Удмуртии адаптированы 262 объекта социальной сферы. Огромная работа. Но Татьяна Чуракова, задав вопрос «Много это или мало?», сама же и ответила: «Наверное, мало. Потому что объектов намного больше».

Почему не выходят из дома

К сожалению, некоторые люди из-за инвалидности годами не выходят на улицу. Порой – потому, что жители многоквартирного дома не приняли на собрании решение об установке пандуса. Или не выделено место для стоянки автомобиля человека с инвалидностью.

Об этой же проблеме говорил и Семён Сармакеев, председатель республиканского общества «Союз «Чернобыль» Удмуртской Республики»:

– У дома, где живёт человек с инвалидностью, практически нет мест для парковки. Но стоило инвалиду поставить машину в неположенном месте, как пришло «письмо счастья»: полагается заплатить штраф, а это сейчас 2000 рублей. «Как же мне добираться до своего подъезда?» – задаёт вопрос инвалид.

Валерий Крылов, председатель Удмуртского республиканского отделения Всероссийского общества глухих, не понимает, почему программа «Доступная среда» не согласовывается с общественными организациями. И так получилось, что в этом году нет возможности провести аттестацию сурдопереводчиков.

Довезут до поликлиники

На конференции Татьяну Юрьевну спросили, как решается проблема социального транспорта.

– В рамках федерального проекта «Старшее поколение», – ответила министр, – в этом году приобретём не менее 21 единицы транспорта. Это будут, скорее всего, «ГАЗели» с подъёмниками. Мы собираемся отправить их в центры социального обслуживания населения. В этих машинах будет по 7 мест. Транспорт рассчитан на перевозку пожилых людей и людей с инвалидностью.

Это целевой транспорт – для того, чтобы довозить людей старше 65 лет до медицинских организаций. За день, проведённый в медицинском учреждении, каждый из семи человек, приехавших на такой автомашине, должен пройти полное обследование состояния здоровья.

И в театр, и на соревнование

Выступившая на конференции Елена Кочурова, главный специалист-эксперт отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры УР, подробно рассказала о том, как преобразились театры, цирк, зоопарк, музеи, библиотеки, колледжи. Скажем, в Государственном театре оперы и балета имени П.И. Чайковского, кроме зрительного зала, адаптированы входная группа, гардероб, санузлы. На стоянке есть парковочные места для инвалидов. В музейно-выставочном комплексе имени М.Т. Калашникова появились макеты оружия, которые можно потрогать. Всего же в государственных учреждениях культуры с 2011 года адаптированы для инвалидов 20 приоритетных объектов.

Александра Хорошавцева, директор спортивно-адаптивной школы УР, привела цифры: физкультурой и спортом в Удмуртии систематически занимаются 11 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017-2018 годах благодаря государственной программе «Доступная среда» 40 специалистов, пройдя переподготовку, стали тренерами-преподавателями по адаптивной физической культуре и спорту. Самыми массовыми мероприятиями, в которых участвуют люди с инвалидностью, признаны республиканские летние и зимние спартакиады инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

Пятнадцатого мая в Сарапуле пройдёт летняя спартакиада инвалидного спорта. Сильнейшие спортсмены 14-18 лет отправятся в Йошкар-Олу на Всероссийскую летнюю спартакиаду инвалидов.

Сегодня в республике идёт спортивная подготовка по более чем 30 паралимпийским дисциплинам. 193 спортсмена занимаются в спортивно-адаптивной школе. Адаптивный спорт открывает новые горизонты, учит стойкости, выносливости, помогает преодолевать страхи, болезни.

Максим Воробьёв, председатель Удмуртской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, рассказал на конференции о том, как на средства президентского гранта в республике действует Центр трудовой реабилитации и абилитации. Он попросил законодателей обратить внимание на такую проблему: предприятия всероссийской организации инвалидов, занимающиеся массовым трудоустройством людей с инвалидностью, лишены возможности получить кредит в крупных банках с государственным участием, потому что учредителем этих предприятий является общественная организация. Максим Борисович считает необходимым выйти в Минтруд РФ и в Министерство промышленности РФ с предложением разработать отдельную программу по кредитованию таких предприятий – по примеру кредитования сельхозпредприятий.

На конференции речь шла также о новых формах социального обслуживания населения и об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации.

Мнение

Анатолий МИТЮХИН,

председатель Удмуртской республиканской организации Всероссийского общества слепых:

– Одна из площадок конференции называлась «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в Удмуртской Республике». Третий год этим занимается Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике. На конференции были подняты проблемные вопросы. Для незрячих людей очень важно, чтобы в федеральный перечень технических средств реабилитации было включено всё то, что они используют для письма по Брайлю. Это специальная бумага, станок, грифели. Люди с инвалидностью не могут приобрести их сами, и производители – из-за того, что заказа нет, – перестали выпускать такие принадлежности.

А второй вопрос, который мы подняли на конференции, касается компьютеров, смартфонов. Эти новые технические средства тоже должны быть доступны людям с инвалидностью по зрению.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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