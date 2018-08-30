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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике почтили память погибших коллег

29 августа
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26 августа сотрудники Ижевского Отдела вневедомственной охраны почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и возложили цветы к мемориальной доске с именами Жуйкова Андрея и Хижнякова Алексея.

2 Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике почтили память погибших коллег

26 августа 2001 года в г.Ижевске в ходе проверки охраняемого объекта «Дом местной промышленности» с которого поступил сигнал «тревога» при задержании вооруженного преступника, оказавшего сопротивление, от огнестрельных ранений погибли милиционер-водитель отдела вневедомственной охраны старшина милиции Жуйков Андрей Николаевич и стрелок ВОХР отдела вневедомственной охраны Хижняков Алексей Евгеньевич.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступник, был найден и по приговору суда осужден к 24 годам лишения свободы. Приказом министра внутренних дел Удмуртской Республики старшина милиции Жуйков А.Н. зачислен навечно в списки сотрудников ОВД Удмуртской Республики, погибших при исполнении служебных обязанностей. Имя погибшего сотрудника занесено на стену Мемориального зала славы МВД Удмуртии и книгу «Памяти».

С того трагического дня прошло 17 лет, но память о сотрудниках вневедомственной охраны, отдавших жизни за благородное дело борьбы с преступностью, навсегда останется в сердцах их коллег.

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