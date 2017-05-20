Сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже автомагнитолы и запчастей с автомобиля задержали 33-летнего ижевчанина, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Задержанный допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч.1 ст. 158 УК РФ - кража.
По версии следствия, в январе 2017 года в ночное время подозреваемый похитил передний бампер, две передние фары и автомагнитолу с автомобиля ВАЗ-11186, ущерб составил 18500 рублей.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину он не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: zaidina.ru
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