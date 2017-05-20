Два инспектора ГИБДД спасли семью во время пожара в Удмуртии Андрей Шутов и Дмитрий Булдаков, находясь на маршруте патрулирования, заметили горящий дом по улице М...

Объявили бой суррогатам Свыше пяти тонн спиртосодержащей продукции изъято в Удмуртии в ходе оперативно-профилактического меро...

В Удмуртии уничтожен снаряд от реактивной системы Он был обнаружен 17 мая в лесном массиве в 3-х км от села Юськи в Завьяловском районе....