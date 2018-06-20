Гостеприимный Пекшур. Республиканский праздник Гербер прошёл в Увинском районе Самым масштабным и всеохватным получился Гербер на живописном поле у деревни Пекшур в Увинском районе...

Белорусский кладезь для ижевчан. В столице Удмуртии пройдёт православная выставка-ярмарка С 20 по 30 июня в Ижевске по благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина и Славянског...

Помнить, знать, делать добро. В Ижевске пройдут всероссийские акции «Свеча памяти» и «Красная гвоздика» В День памяти и скорби, 22 июня, в Ижевске пройдут всероссийские акции «Свеча памяти» и «Красная гвоз...