Среди учреждений, территории которых станут безопаснее - школы и детские сады в д. Большая Уча, д. Русский Пычас, д. Юмьяшур, д. Удмуртский Таймобаш, д. Бабино, д. Большая Венья, д. Непременная Лудзя, д. Средний Постол, с. Алнаши, с. Завьялово, с. Гольяны, с Вараксино. Максимальный объем работ по переносу линий планируется выполнить летом, когда дети продолжительное время будут находиться на каникулах.
Программа выноса энергообъектов с территории детских учреждений реализуется «Удмуртэнерго» в рамках кампании по предотвращению случаев детского электротравматизма. Работы проводятся на территории школ, детских садов, детских домов, школ-интернатов, детских оздоровительных лагерей, спортивных комплексов, домов детского творчества и игровых площадок. В комплекс мероприятий входят работы по переносу энергообъектов за пределы этих детских учреждений, замена участков ВЛ на кабельные линии с прокладкой в земле или замена неизолированного провода на более безопасный самонесущий изолированный провод - СИП.
Напомним, деятельность по профилактике электротравматизма осуществляется в Удмуртэнерго постоянно. Энергетики обеспечивают техническую безопасность энергообъектов: проверяют исправность замков, целостность ограждений, наличие предупреждающих знаков. Параллельно проводится масштабная информационная кампания, направленная, в частности, на повышение заинтересованности детей и подростков в изучении и соблюдении правил электробезопасности. Ведется разъяснительная работа в СМИ, распространяется наглядная агитация: информационные знаки, плакаты и листовки, брошюры и наклейки.
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