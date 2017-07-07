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Сотрудники Росгвардии по Удмуртии задержали глазовчанина за грабеж таксиста

26 июня
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1 Сотрудники Росгвардии по Удмуртии задержали глазовчанина за грабеж таксиста

В Глазове в полицию обратился сотрудник одной из служб такси города. Как сообщают в пресс-службе регионального управления Росгвардии, один из пассажиров таксиста вместо того, чтобы расплатиться, в конце поездки выхватил у него телефон и дневную выручку, после чего выбежал из машины и скрылся в подъезде жилого дома.

На место выехала группа задержания вневедомственной охраны в составе старшины полиции Юрия Уткина и старшего сержанта полиции Евгения Завалина. Грабителем оказался 36-летний безработный мужчина — он был задержан у дверей квартиры его тещи.

При себе у задержанного находились похищенные деньги и телефон, которые были возвращены законному владельцу. Грабитель доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

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