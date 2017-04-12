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Сотрудники Госавтоинспекции провели занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья

12 апреля
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P4112238 Сотрудники Госавтоинспекции провели занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья

Акцию «Право на жизнь» провели 12 апреля сотрудники Госавтоинспекции Ижевска и Национальной библиотеки Удмуртии. Участниками акции стали люди, имеющие ограниченные возможности здоровья. Они особенно нуждаются в заботе общества, когда становятся участниками дорожного движения – пешеходами и пассажирами общественного транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу по безопасности дорожного движения, дали советы слабовидящим людям и людям, имеющим ограниченные возможности здоровья. Для людей, чьи возможности не ограничены в зрении, были показаны видеофильмы.

В подарок участники акции получили световозвращающие фликеры – обереги, которые помогут людям с ограниченными возможностями «стать заметными в темноте».

Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртии

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