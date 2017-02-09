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Сотрудники ГИБДД в Удмуртии проверят, как водители перевозят детей

8 февраля
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1452240531 924 Сотрудники ГИБДД в Удмуртии проверят, как водители перевозят детей

В Удмуртии проводится профилактическое мероприятие «Детское автокресло».

Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, пресечение нарушений требований Правил дорожного движения, а также на популяризацию использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, сообщает Управление ГИБДД МВД по УР.

В рамках проведения акции «Детское кресло» контроль за перевозкой детей будет усилен в районах республики, где в 2016 году, а также с начала 2017 года наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в местах, куда родители чаще всего привозят своих детей – это школы, детские сады, поликлиники и досуговые центры.

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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