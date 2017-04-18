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Сотрудники ГИБДД Удмуртии нашли ружье у пьяного водителя

18 апреля
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%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b7 Сотрудники ГИБДД Удмуртии нашли ружье у пьяного водителя

Бдительность сотрудников ГИБДД позволила пресечь преступление, связанное с оборотом оружия. Как сообщили в 1-ом отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, 17 апреля при контроле за дорожным движением в деревне Кипун Шарканского района патрульно-постовая служба остановила автомобиль марки «ВАЗ-2106», который имел явные признаки технической неисправности. 23-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. Во время дополнительного досмотра в автомобиле был обнаружен обрез гладкоствольного охотничьего ружья.

Выяснилось, что мужчина перевозил оружие без соответствующего разрешения. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

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