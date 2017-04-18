Бдительность сотрудников ГИБДД позволила пресечь преступление, связанное с оборотом оружия. Как сообщили в 1-ом отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, 17 апреля при контроле за дорожным движением в деревне Кипун Шарканского района патрульно-постовая служба остановила автомобиль марки «ВАЗ-2106», который имел явные признаки технической неисправности. 23-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. Во время дополнительного досмотра в автомобиле был обнаружен обрез гладкоствольного охотничьего ружья.
Выяснилось, что мужчина перевозил оружие без соответствующего разрешения. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.