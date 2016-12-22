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Сотовая связь доступна сегодня для 95% населения Удмуртии

19 декабря
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V debalcevo vosstanovlena sotovaya svyaz Сотовая связь доступна сегодня для 95% населения Удмуртии

По информации Агентства информатизации связи УР, на сегодняшний день в Удмуртии 95 процентов населения имеют возможность использования услуг сотовой связи. Волоконно-оптические линии связи для обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет проложены к 137 населённым пунктам, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Увеличение действующей зоны покрытия услугами связи экономически не выгодно операторам из-за высоких размеров арендной платы за размещение оборудования и больших сроков окупаемости таких проектов.

Для содействия операторам связи в решении вопросов по упрощению процедуры строительства и ввода в эксплуатацию объектов связи требуется совместное участие органов исполнительной власти республики (Минстроя, Минимущества, Минлесхоза, Миндортранса и других).

В настоящее время готовятся проекты этих документов.

Метки: Информатизация и связь

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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