По информации Агентства информатизации связи УР, на сегодняшний день в Удмуртии 95 процентов населения имеют возможность использования услуг сотовой связи. Волоконно-оптические линии связи для обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет проложены к 137 населённым пунктам, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Увеличение действующей зоны покрытия услугами связи экономически не выгодно операторам из-за высоких размеров арендной платы за размещение оборудования и больших сроков окупаемости таких проектов.
Для содействия операторам связи в решении вопросов по упрощению процедуры строительства и ввода в эксплуатацию объектов связи требуется совместное участие органов исполнительной власти республики (Минстроя, Минимущества, Минлесхоза, Миндортранса и других).
В настоящее время готовятся проекты этих документов.
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