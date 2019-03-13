На протяжении многих лет при участии Благотворительного фонда «САФМАР» и лично Михаила Сафарбековича в Удмуртской Республике реализуются важные проекты, направленные на развитие региона.
Так, в августе 2011 года в Ижевске был введён в эксплуатацию новый корпус Института нефти и газа Удмуртского государственного университета, а двумя годами позднее – современное благоустроенное общежитие.
При финансовой поддержке М.С. Гуцериева строятся и восстанавливаются храмы в городах и сёлах республики, в том числе Свято-Михайловский собор в Ижевске. Здание Государственного цирка и зоопарк Удмуртии, являющиеся визитной карточкой региона, также построены при участии структур, которые возглавляет М.С. Гуцериев. Ежегодно порядка 17 миллионов рублей направляются на развитие муниципальных образований Удмуртской Республики. Автомобили скорой помощи, школьные автобусы, поддержка спортивных клубов и финансирование соревнований, строительство стадионов и спортивных многофункциональных площадок – всё это добрые дела, реализованные М.С. Гуцериевым на благо жителей Удмуртии. Всего с 2003-го по 2018 год структурами под управлением М.С. Гуцериева направлено 2 миллиарда 350 миллионов рублей на реализацию благотворительных проектов в Удмуртии.
2018 год был ознаменован рядом значимых для республики событий, реализованных при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР». 1 июня 2018 года в Ижевске состоялось открытие Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В строительство этого необходимого для республики объекта структурами под управлением М.С. Гуцериева было вложено свыше 500 миллионов рублей. В этом уникальном медицинском центре проходят комплексную реабилитацию пациенты с инвалидностью в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Центр включает 6 отделений, в том числе стационарное отделение на 80 мест для прохождения курсов реабилитации длительностью от 14 до 28 дней, а также отделение «Мать и дитя». В целом центр может принимать на лечение более 1600 детей и подростков в год.
Также важным событием стало подписание Соглашения о развитии детско-юношеского хоккея в Удмуртии между Правительством УР и Благотворительным фондом «САФМАР». В рамках этого Соглашения –приобретение спортивного инвентаря и экипировки для юных хоккеистов, организация республиканских соревнований среди детско-юношеских команд, а также строительство объектов спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Удмуртии, в том числе обустройство открытых и строительство крытых хоккейных площадок. Всего на проекты программы по развитию детско-юношеского хоккея Благотворительным фондом «САФМАР» в течение трёх лет, с 2018-го по 2020 год, будет выделено 450 миллионов рублей.
В конце 2018 года уже прошли соревнования в рамках данного Соглашения. Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд им. М.Т. Калашникова собрал 72 команды из 25 муниципальных образований Удмуртии – всего более 1300 юных хоккеистов стали участниками грандиозного спортивного праздника. Также в рамках Соглашения был реализован уникальный проект – Международный кубок по хоккею-следж им. М.Т. Калашникова среди детско-юношеских команд. В начале 2019 года серию турниров продолжили легендарные соревнования «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, имеющие 55-летнюю историю. В турнире приняли участие 30 команд, это более 500 участников. Победители представят Удмуртию на всероссийском этапе.
Подписанное Соглашение о развитии детско-юношеского хоккея стало мощным импульсом для развития этого вида спорта в Удмуртии и значительно обогатило спортивную жизнь региона.
В 2018 году, как и в предыдущие периоды, оказывалась постоянная поддержка учреждениям дошкольного и дополнительного образования, общеобразовательным и спортивным школам, вузам, центрам творчества, сельским клубам и библиотекам, храмам и больницам.
Михаил Сафарбекович Гуцериев, председатель Совета Благотворительного фонда «САФМАР»: «Благотворительные проекты всегда были и остаются важной частью моей жизни. Я убеждён, что бизнес должен быть социально ответственным перед обществом».
Деятельность Благотворительного фонда «САФМАР» продолжается. За плечами у структур Михаила Сафарбековича Гуцериева – сотни добрых дел – реализованных социальных и благотворительных проектов. Это многолетнее сотрудничество и поддержка позволят Удмуртской Республике и в дальнейшем успешно расти и развиваться.
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