Двадцать две команды, представлявшие все ведущие вузы региона, боролись за призы генерального партнера турнира компании «Директум».
С результатом 17 правильных ответов победителем турнира стали выпускники Географического факультета УдГУ из «ГОЭРЛО». На один балл меньше оказалось у сборной ветеранов-гуманитариев удмуртского госуниверситета, объединенных командой «Маша Гай». Лучший рейтинг сложности 15 взятых вопросов позволил занять третье место сборной факультета Информатики и вычислительной техники «ИжГТУ», выступавшей под названием «Чисто гипотетически». Команда «Диплом не нужен», представлявшая молодых специалистов компании «Директум», стала четвертой.
Впрочем, вышеперечисленные знатоки состязались из любви к интеллектуальному досугу и красоте движения мысли, поэтому не претендовали на награды студенческого зачета. А в его рамках верхняя часть турнирной таблицы вошла в историю в следующем виде:
- Киянка, сэр (сборная УдГУ ИИЯЛ, ИМИТИФ, ИГМА) – 15 баллов
- Котятки (ИГМА) – 14 баллов
- Геленджик (сборная УдГУ ИИЯЛ, ИСК, ИМИТИФ, ИжГТУ) – 13 баллов (рейтинг сложности114)
- No name (ИГМА) – 13 баллов (рейтинг сложности108)
Студенческие интеллектуальные игры продолжаться зимой, а победитель чемпионата станет известен в конце учебного года. Ижевский клуб интеллектуальных игр выражает благодарность и признательность Ижевской государственной медицинской академии и лично Александру Георгиевичу Балицкому за оперативную и всестороннюю помощь в проведении тура.
Результаты тура:
https://vk.com/doc24264460_454878882?hash=d67d0d1a1849e77ad0&dl=f6575194d08ac3aa96
Фотографии тура:
https://vk.com/album-103680273_251356410
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
http://community.livejournal.com/chgk_izhevsk/ - сообщество ижевских знатоков. Самая оперативная информация об играх, обсуждение любых вопросов, связанных с «Что? Где? Когда?» в Ижевске.
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