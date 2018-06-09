Во время встречи начальник УОИП ФССП России официально представил руководству Удмуртской Республики нового руководителя УФССП России по Удмуртской Республике Игоря Наговицына. С января 2017 года он исполнял обязанности руководителя Управления, а 5 июня 2018-го Приказом Министерства юстиции Российской Федерации назначен на должность главного судебного пристава региона.
Председатель Правительства УР высоко оценил эффективность работы ФССП по Удмуртской Республике, отметив, что «служба работает как часы», решая социально значимые задачи. В их числе защита интересов детей, контроль за обеспечением квартирами детей-сирот, взыскание с недобросовестных предпринимателей задолженности по заработной плате.
Также состоялось обсуждение перспектив взаимодействия региональной власти и Управления ФССП России по Удмуртской Республике.
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