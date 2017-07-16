Закон всегда на стороне граждан Обращение к руководителю следственного органа представляется встречей с последней инстанцией, которая...

Активисты ОНФ в Удмуртии проверили «убитую» дорогу на въезде в село Ягул На аварийное состояние дороги пожаловались местные жители. По их словам, дорога на въезде в населенны...