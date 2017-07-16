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Составлен рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих деятельность на территории Удмуртии

16 июля
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Prev800 0a825069068d07be0979571465e1cc44 Составлен рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих деятельность на территории Удмуртии

Управление Росреестра по Удмуртской Республике совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмуртской Республике подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Удмуртской Республики. Как сообщают в Управлении Росреестра по Удмуртской Республике, оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по двум показателям. Первое значение - «доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов» и второе - «доля принятых решений об отказе в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов» за первое полугодие 2017 года..

Отметим, Управление Росреестра по Удмуртской Республике реализует мероприятия «дорожных карт» по внедрению целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», среди которых проводится работа по выявлению факторов, влияющих на уменьшение количества приостановлений (отказов) учетно-регистрационных действий. Оптимизация процессов регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, предусмотренная целевыми моделями, направлена на улучшение инвестиционного климата в регионе.

Ознакомиться с данными рейтинга можно на сайте Росреестра по ссылке: https://rosreestr.ru/site/open-service/plan-raboty-i-pokazateli-deyatelnosti/gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-v-sfere-samoreguliruemykh-organizatsiy

Фото: Dom72.ru

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