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Состав «Ижстали» определяется

21 июля
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С 17 по 30 июля команда «Ижсталь» проведет тренировочные сборы на комплексе «Чекерил».

Image56783636 Состав «Ижстали» определяется

Только начался футбольный сезон 2017-2018 годов, а уже чувствуются веяния и с хоккейного льда. Утвержден календарь и хоккейного сезона.

«Ижсталь» свою первую игру проведет с «Дизелем» (Пенза). Эта команда потрепала нервы ижсталевцам в одном из последних матчей прошлого сезона. «Ижсталь» тогда выручили только благоприятные исходы матчей ближайших соперников. Есть шанс поквитаться. Очень приятно для зрителей, что стартовый матч пройдет в субботу 9 сентября. Можно будет порадоваться новому сезону в большой компании.

Календарь унаследовал устоявшиеся наработки ВХЛ (Высшей хоккейной лиги) предыдущих лет. Как правило, четыре подряд домашних матча будут перемежаться четырьмя матчами на выезде. «Ижсталь» будет ездить по тем же маршрутам, что и «Нефтяник» (Альметьевск), «Торос» (Нефтекамск) и «Молот-Прикамье» (Пермь).

Эти команды в августе встретятся в Ижевске на традиционном турнире памяти гендиректора Василия Тарасова. И мы будем иметь представление о их нынешних силах, чтобы точнее сопоставлять результаты в предстоящих календарных встречах.

С 17 по 30 июля команда «Ижсталь» проведет тренировочные сборы на комплексе «Чекерил». После сборов количество игроков в составе «Ижстали» сократится. На сборы не поехали нападающие Никита Реунов и Дмитрий Саломатов. Вернулись в свои команды защитники Клим Мерзляков и Владимир Калугин. Нападающий Иван Бакулин, к сожалению, получил травму и уехал на лечение в Череповец.

В начале недели пришла скорбная весть из Новокузнецка. Там после тяжелой болезни скончался Сергей Лантратов. Нападающий, который за небольшой срок выступления за «Ижсталь» покорил сердца болельщиков. Он играл в одной тройке с Сергеем Абрамовым и Александром Корниченко. Это было романтическое время входа «Ижстали» в лигу сильнейших, где надо было противоборствовать с легендарными игроками московских ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

Фото: Nnov.kp.ru

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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