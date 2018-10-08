Один из секторов стадион «Купол» был в бело-сине-красных армейских флагах. Из Москвы приехала солидная команда фанатов, которая без устали сопровождала весь матч скандированием. Для ижевской команды роковыми оказались девятые минуты обоих таймов. На этих минутах мяч из сетки вратарю Анастасии Климовой пришлось доставать после быстрых атак соперниц. В первом тайме ворота поразила Ксения Шахова - после удачного применения прессинга получилась атака вторым темпом, при которой Ксения вышла почти на 11-метровую отметку. А второй мяч в сетку отправила головой Екатерина Смирнова, замкнув навесную передачу с левого фланга.
Главный тренер ЦСКА Александр Григорян привлёк внимание к тому, что передачи с флангов регулярно выполнялись и в первом тайме, но к ожидаемым результатам не привели. Московский специалист признал, что у ижевчанок был шанс на 88-й минуте отквитать один мяч. Это Наталья Косолапова вышла на ударную позицию, но сильного удара не получилось, и голкипер москвичек ликвидировала эту угрозу. На домашнем поле футболистки «Торпедо» закончили выступления. В команде уже начались проводы. Например, слова признательности уже высказаны Анастасии Климовой. К матчу с «Енисеем» в Красноярске будет готовиться вратарь Екатерина Зарбатова.
Несмотря на то, что в высшем дивизионе российского футбола ижевчанки сумели забить лишь один мяч, до 29 сентября они сохраняли теоретические шансы на то, чтобы уйти с последнего места. Поражение от ЦСКА эту «теорию» развеяло. Команда останется на последнем месте, но всё же если вспомнить, что в прошлом сезоне в кубковом матче потерпели от ЦСКА поражение со счётом 0:9, то прогресса нельзя не заметить. Главный тренер «Торпедо» Константин Кайгородов считает, что приобретён важнейший опыт преодоления постоянных игровых стрессов. То есть выходили на поле с соперницами, которые превосходили ижевчанок по игровому мастерству, но всё же преодолевали свой страх, свою неуверенность. В том числе и по спортивной школе № 9 стало заметно, что больше школьниц приходят на занятия футболом. Ижевский женский футбол теперь в стране известен. Хотя разница между командами-старожилами высшего дивизиона России и ижевским «Торпедо» ещё очень значительная. Например, тренер Александр Григорян сожалеет, что до 21 октября у ЦСКА нет матчей и слишком долгий перерыв перед важной игрой с пермской «Звездой-2005», а Константин Кайгородов, наоборот, рад этой передышке, которая позволит «залечить раны» и набраться сил для последней игры с «Енисеем».
Фото wfccska.ru
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