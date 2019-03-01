Серьёзное движение вперёд
Алексей Прасолов, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики:
– В своём Послании Владимир Владимирович Путин сосредоточил внимание на вопросах внутреннего социального и экономического развития страны, обратив особое внимание на задачи, которые поставлены в его майском Указе и сегодня развёрнуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры, подчеркнул Президент России, отражают запросы и ожидания граждан страны. Задачи, по его словам, носят долгосрочный характер, но работать над их выполнением необходимо уже сегодня.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что проекты развития – не федеральные и тем более не ведомственные. Они национальные, и их результаты должны быть видны в каждом субъекте Российской Федерации, в каждом муниципалитете.
Одно из приоритетных направлений – забота о нашем населении. В первую очередь, улучшение демографического состояния государства. На этом Владимир Владимирович сосредоточил своё внимание, и начало своей речи посвятил именно этому вопросу. Большое внимание в Послании уделено бизнесу. Президент призвал избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Отметил, что с 2021 года все нормативные акты в сфере контроля и надзора прекратят действие, будут сохранены только отвечающие современным требованиям. Мы в Государственном Совете на этот счёт уже отреагировали. Проведём анализ всей законодательной базы для устранения нормативных правовых актов, мешающих развитию бизнеса. Для этого создана серьёзная комиссия, в которую вошли представители Государственного Совета и Правительства Удмуртской Республики.
Очень серьёзное внимание, я считаю, было уделено нашей медицине, нашим учителям. Владимир Владимирович Путин заявил, что мы предусмотрим для учителей такую же программу, как «Земский доктор», и точно так же сделаем программу «Земский учитель». Я считаю, что это просто превосходное заявление для того, чтобы мы привлекли учителей в сельские школы, чтобы качество обучения в них соответствовало современному уровню.
Вообще нынешнее послание главы государства Владимира Владимировича Путина – очень серьёзное и правильное. Оно направлено на повышение рождаемости и поддержку семей, на улучшение благосостояния нашего населения.
Послание отражает запросы общества
Владимир Невоструев, первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики:
– В этом году начинают работать национальные проекты, в рамках которых откроется и финансирование. Особенно понравился настрой на серьёзное движение вперёд в развитии нашего общества.
В первую очередь внимание уделено семье, поддержке в строительстве жилья. Понимаем, что сейчас Россия переживает не лучшие времена, но если мы будем принимать необходимые меры, условия, наверное, можно улучшить. Такой момент у нас уже был. Мы его преодолели. И я считаю, что и сейчас у нас такая возможность есть. Это, наверное, прежде всего финансовая поддержка многодетных семей, которая вырастет практически в два раза с 2020 года. Это 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка. Это и то, что для многодетных семей процент по ипотеке будет составлять 6 процентов на всё время кредита. Я считаю, что это очень правильное направление, но при этом надо создавать условия, чтобы рядом с жильём была вся необходимая социальная инфраструктура. Считаю, очень правильно, что принято решение по «Земскому учителю». На сегодняшний день у нас многие школы даже в городах недоукомплектованы.
Инициатива Удмуртии замечена Президентом
Анастасия Муталенко, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики:
– Наверное, самое главное, что в Послании Президента услышал каждый человек в нашей стране, что времени на раскачку нет. Главный тренд – это решение демографической проблемы. Здесь мы понимаем, что этому будет способствовать развитие медицины и образования.
Мы все услышали, что в течение последующих пяти лет будет создано более миллиона дополнительных мест в образовании. Дополнительные центры развития, кванториумы. Но есть школы, к счастью, не в нашем субъекте, которые не соответствуют требованиям времени. Президент поставил задачу за два года ликвидировать такие школы. За ближайшие два года нужно оснастить все школы высокоскоростным Интернетом. Это огромная работа, которая будет проведена, конечно, с поддержкой федерации. Все основные тренды в образовании заложены в национальных проектах. Сегодня Удмуртская Республика в числе пилотных, передовых, регионов. Вы знаете, что в прошлом году у нас был создан центр для одарённых детей. Сейчас они есть не в каждом субъекте, поставлена задача, чтобы в ближайшие шесть лет, они появились везде. А у нас он уже есть. Более того в 2019 году мы получим более 200 миллионов рублей на развитие этого центра. В этой сумме 20 процентов заложено на ремонтные работы, а на сумму более 160 миллионов будет закуплено новое оборудование. Отдельный приоритет – технический старт–ап. И здесь я считаю, что у Удмуртии и у наших IT–специалистов, у нашего инжинирингового направления огромный потенциал.
Президент также сказал, что за несколько лет необходимо решить проблемы с местами в яслях. Программа по строительству яслей началась в прошлом году. В этом году в национальном проекте заложено строительство ещё 12 яслей. Удмуртия – один из 10 субъектов федерации, который в прошлом году справился с поставленными задачами, и то, что говорил президент про темп работы, про ответственность, в полной мере к нам относится. Мы в этом ритме живём уже два года. Многие субъекты не выдерживают. Но мы после нынешнего Послания поняли, что кто не выдерживает, тот сходит с дистанции. Сегодня просто не может быть такого понятия, как невыполнимые показатели.
Думаю, что очереди в ясли, как сказал президент, до конца 2021 года мы закроем.
С учётом того, что пенсионная реформа подвинула возраст выхода на пенсию, мы уже в начале этого года и в конце прошлого выходили в правительство с инициативой расширить возрастные границы для участия в программе «Земский доктор», и вот мы видим, что наше обращение вошло в Послание Президента Федеральному собранию. Это здорово. Сегодня, я считаю, не стоит вводить возрастные ограничения для человека, пожелавшего поехать работать врачом в село, получить миллион и пять лет отработать. Это закроет тот дефицит кадров, который сегодня действительно есть на селе. Ну и, конечно, программа «Земский учитель». Мы искали возможность решить эту проблему собственными силами, республиканскими средствами поддерживать педагогов, и я думаю, что программа «Земский учитель», которая аналогична программе «Земский доктор», позволит нам решить проблему с педагогическими кадрами на селе.
Мы знаем, что с 2018 года при рождении второго и третьего ребёнка семье предоставляется льготная ипотека под шесть процентов, но если рождается второй ребёнок, то она действует три года, а если третий ребёнок, то пять лет. И вот первая инициатива, которую озвучил президент, – сделать шестипроцентную ипотеку бессрочной на всё время действия кредита. Я думаю, что это многих подвигнет на то, чтобы задуматься о вторых и третьих рождениях. Ну и сам факт, что дополнительно предусмотрено 450 тысяч на погашение долга по ипотеке, это тоже замечательно. Для кого–то это половина стоимости жилья. То, что этот закон вступит в силу задним числом, – уникальная практика нашего государства. Это значит, что те, кто уже планируют рождение второго, третьего ребёнка, смогут воспользоваться этой льготой.
Если кто–то не способен на прорыв, надо отойти в сторону
Валентин Тубылов, Почётный гражданин Удмуртской Республики:
– В Послании отчётливо видно, что Президент глубоко знает ситуацию в стране. Стоит отметить, что в его выступлении прозвучало слово «прорыв». И если кто–то на это не способен, ему надо отойти в сторону.
Наверное, это правильно. То есть он дал настрой на то, чтобы люди поняли, что от каждого из нас зависит будущее страны. Президент настроил на это, и это очень правильно.
Он затронул практически все направления, все отрасли и поставил конкретные задачи. Я думаю, что изменения обязательно будут. Я порекомендовал бы всем найти время и ознакомиться с текстом Послания и сделать для себя выводы. Действительно, президент уделил внимание внутренним вопросам нашей жизни. Это очень правильно, и мы этого давно ждали. Ну, а что касается международного положения, ситуации, которая складывается, президент сказал об этом в конце своего Послания. И то, что он сказал, очень обнадёживает. У меня появилась уверенность, что страна защищена, и никакой агрессор нам не страшен. Правильно он сказал: «Мы суверенная страна. И мы не допустим, чтобы мы перед кем–то вставали на колени».
Акцент на новое качество жизни
Алексей Конорюков, руководитель депутатской фракции КПРФ в Государственном Совете Удмуртской Республики:
– Президент в своём Послании обозначил ключевые задачи, которые стоят перед нашей страной. Основной упор он сделал именно на улучшении качества жизни населения, что нас очень обрадовало. Также было заострено внимание на улучшении демографической ситуации в стране в целом. Мы на заседаниях нашей фракции неоднократно поднимали вопросы по здравоохранению и образованию, и сегодня отрадно слышать, что неоднократно предлагаемые нами инициативы прозвучали в Послании президента. Например, по поводу «Земского учителя». В Послании мы услышали ответы практически на все свои вопросы. И те меры, которые были предложены президентом по преодолению бедности, я думаю, на первоочередном этапе будут достаточными.
Мнение и оценка граждан – в основе работы
Рашид Хуснутдинов, председатель Общественной палаты Удмуртской Республики:
– В Послании чётко прослеживается концентрация на внутреннем социальном и экономическом развитии Российской Федерации, национальных проектах. Президент ставит перед страной крайне амбициозные задачи, фактически говоря о новом качестве жизни. Для меня, как для общественника, важно, что в основе Послания работа с запросами и ожиданиями граждан. Мнение и оценка граждан – в основе работы и выводов о качестве работы.
Ключевая задача, прозвучавшая в Послании, сбережение народа и поддержка семей. Эта тема актуальна для нашей республики. Как известно, в Удмуртии большое число многодетных семей. Президентом объявлены беспрецедентные меры по поддержке семей – увеличение пособий, снижение налоговой нагрузки, льготы в области жилищного кредитования.
Ещё одна ключевая тема Послания – здравоохранение – крайне важна для Удмуртии. У нас имеется большой потенциал для развития этой отрасли, устранения недовольства граждан. Этому посвящён и Год здоровья в Удмуртии. Многие ключевые темы республиканской повестки совпадают с президентским посланием.
Острая тема в повестке, это конечно, ТКО. Гражданский контроль в этой отрасли в центре внимания палаты. Развитие социальной сферы, да и страны в целом, невозможно без образования и культуры. Здесь также в рамках национальных проектов выделены беспрецедентные средства. Только на сельские дома культуры будет направлено более 17 миллиардов рублей. Важно и внимание к заработной плате работников образования и культуры. И конечно же, внимание к детям и молодёжи. Талант, энергия и креативные способности молодёжи – это конкурентное преимущество страны.
Всё это, разумеется, невозможно без развитой экономики. Здесь у нашей страны также есть потенциал для роста в части промышленности, производительности труда, диверсификации. Новая технологическая реальность уже наступила, и страна должна развиваться, если хочет быть конкурентоспособной. Конечно, принципиально важна и свобода предпринимательства. Главный вывод из президентского Послания – Россия сосредоточивается на социальном и экономическом развитии.
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