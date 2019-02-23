Хотим, чтоб Самсунги не кончались: 2 смартфона по одной цене **В прошлом году россияне активно продавали непонравившиеся подарки, полученные на гендерные праздник...

Планёрка УП с Игорем Быковым. Сегодня необходимо, чтобы в Удмуртии заработал принятый закон «О патриотическом воспитании» **В редакции, накануне тридцатилетия вывода советских войн из Афганистана говорили о долге, любви к Р...

В Удмуртии заместитель начальника Управления Росгвардии поздравил кадетов с наступающим Днем защитника Отечества **Накануне Дня защитника Отечества в Якшур-Бодьинском районе прошел День кадета. В этот день 5 кадетс...