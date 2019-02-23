Век под знаком книги
В конце 1918 года в Ижевске царят голод и разруха после кровопролитных сражений Гражданской войны. Но в то же время Отдел народного образования протоколом 5 декабря предписывает создать детскую библиотеку: «… Отделить детскую библиотеку, разделив на два отдела: школьный и дошкольный… По просьбе населения сформировать библиотеку для детей из книг, брошенных буржуазией…»
1919 год: 15 февраля на базе детского клуба Ижевска открылась первая в Удмуртии детская библиотека–читальня. Она располагается на ул. Красной, 119. Популярная в то время книга: А. Пушкин «Сказки».
1929 год: книжный фонд библиотеки прошёл отметку 800 экземпляров. У неё новое место дислокации – с 1925 года она находится на улице Пастухова, 21. Популярная книга: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо».
1939 год: получает статус центральной библиотеки города Ижевска, в ней появляются добровольцы–книгоноши. Цель их деятельности – привитие навыков чтения, оформление библиотечных интерьеров, рассказы о прочитанном детям и взрослым. Популярная книга: А. Волков «Волшебник Изумрудного города».
1949 год: библиотека размещается на втором этаже на ул. М. Горького, 76, фонд составляет 17 500 книг, увеличивается число читателей. После войны люди обратились к чтению, появились новые формы работы: библиографические обзоры, литературные вечера, читательские конференции и лекции. Популярная книга: К. Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе».
1959 год: штат библиотеки увеличивается до 14 человек, создаются новые отделы – методический, библиографический и книгохранения. Она преобразована в Республиканскую детскую библиотеку, став методическим центром по работе с детьми. Уже шестой год располагается про хорошо знакомому всем адресу – Пушкинская, 200. Популярная книга: «Детское питание».
1969 год: Республиканской детской библиотеке, по инициативе читателей, присваивается имя Аркадия Петровича Гайдара. В фондах библиотеки собираются произведения писателя на языках народов мира и уникальные материалы о его жизни и творчестве. Методическое руководство детскими библиотеками Удмуртской Республики дополняется оказанием практической помощи и включает выезды, обобщение инновационного опыта, издательскую деятельность. Популярная книга: А. Гайдар «Тимур и его команда».
1979 год: проводится большая работа по централизации библиотечных систем Удмуртской Республики. Создаются школы передового библиотечного опыта. В библиотеке открывается отдел искусств. При поддержке Ленинградской публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова–Щедрина формируются фонды литературы по искусству для детей. Продолжается активная деятельность библиотеки по продвижению творческого наследия А.П. Гайдара, ежегодно проводятся Недели Гайдаровской книги и городские слёты юных гайдаровцев. Библиотека обслуживает более 16 тысяч читателей, это был самый высокий показатель среди детских библиотек Российской Федерации. Популярная книга: А. Рыбаков «Дети Арбата».
1989 год: открывается литературный музей А.П. Гайдара и тимуровского движения в Удмуртии. Библиотека становится центром гуманитарного развития. Работают клубы «Мурзилка», «Школа красоты», «Школа элементарного музицирования». В год 100–летнего юбилея удмуртской литературы библиотека совместно с писателями, художниками и композиторами из разных регионов России приняла активное участие в просветительском проекте «Родные истоки». В библиотеке проходят встречи с известными людьми Удмуртской Республики: М.Т. Калашниковым, О.А. Поскребышевым, Г.А. Ходыревым и др. Популярная книга: В. Железняков «Чучело».
1999 год: Республиканская детская библиотека им. А.П. Гайдара объединена с Республиканской юношеской библиотекой им. М.Ю. Лермонтова, став Республиканской библиотекой для детей и юношества. Расширяется сфера деятельности библиотеки, увеличивается возрастной охват пользователей. В библиотеке, впервые в республике, с привлечением учёных стали проводиться маркетинговые и социологические исследования по проблемам детского чтения. Библиотека становится творческой лабораторией, в которой начинают работать кружки, студии, клубы, призванные приобщить детей к чтению, творчески развивать их способности, помогая детям адаптироваться в быстроменяющемся мире. В рамках Всероссийского просветительского проекта «Читающие дети – читающая Россия» в библиотеке состоялось множество незабываемых встреч с писателями, поэтами, композиторами, художниками – иллюстраторами детских книг. Популярная книга: Сергей Козлов «Ёжик в тумане».
2009 год: Реализуя комплексную программу «Дорога к дому. Дети и национальная культура» библиотека становится центром приобщения детей к национальной культуре. Проводятся праздники национальных культур, создаётся сайт «Италмас», выпускаются научно–вспомогательные указатели литературы по творчеству детских писателей Удмуртии. Активно внедряются новые формы продвижения книги и чтения: литературный бал «В гости к сказочнику», литературное арт–кафе «Разноликие миры», выставка–инсталляция «Война. Великая беда – великая Победа», гендерный проект «Девчонки – мальчишки! Мальчишки – девчонки! Да здравствует дружба. Ура!», «Театр забытой книги», путешествующие рюкзачки «Книги – лауреаты литературных премий». Реализуются проекты и программы по актуальным направлениям деятельности: «Обрати своё сердце к книгам», «Зелёная планета», «Формируя будущее – сохраняем прошлое», «Щит детства». Благодаря проектам Республиканской библиотеки для детей и юношества фонды библиотек республики пополнились на сумму более 1 млн. руб. Популярная книга: К. Булычев «Гостья из будущего».
2019 год: Библиотека – центр информации, культуры и досуга, изучения и продвижения детского и юношеского чтения в Удмуртской Республике. За эти годы проведено 20 республиканских социологических исследований, в которых приняло участие более 11 тысяч жителей Удмуртской Республики. Обучено 5 800 специалистов детских библиотек Удмуртии. Внедрены новые формы повышения квалификации – выездные творческие лаборатории, веб–семинары и Блог методистов. Библиотека, впервые в Удмуртии стала организатором республиканского конкурса «Лучший читатель Удмуртии», инициатором республиканского профессионального конкурса «Лучшая детская библиотека года». Ежегодно библиотека организует республиканские акции, марафоны, конкурсы детского, юношеского и семейного творчества и Недели детской и юношеской книги. Читатели библиотеки становятся победителями всероссийских конкурсов: «Лидер чтения», «Самый читающий школьник», «Символы России». Успешно реализуется проект «Библиотека вне стен» по организации выездных читальных залов на базе учреждений культуры города Ижевска (более 10 тыс. посещений в год). Фонд библиотеки насчитывает 125363 экземпляра документов. Ежегодно её посещают более 150 000 человек, выдаётся 230 000 документов, проводится 170 массовых мероприятий.
Юбилейный вечер в кругу друзей
Так называлось первое мероприятие, посвящённое столетию учреждения культуры. Ветераны, сотрудники, читатели разных лет, друзья библиотеки собрались в день столетия, 15 февраля, на праздничную встречу.
Для кого–то библиотека стала первой ступенькой в творческой и неспокойной профессии библиотечного работника (это только кажется, что её сотрудники только выдают книги!). Современная библиотека – это многофункциональное учреждение культуры, центр детского чтения и творческого развития, место проведения: выставок, мастер–классов, встреч, уроков...
Собравшихся приветствовала директор Республиканской библиотеки для детей и юношества Людмила Жикина:
– Сегодня, 15 февраля, нам исполняется 100 лет. Все эти годы наша библиотека высоко несла великую миссию продвижения книги и детского чтения в Удмуртской Республике. Сегодняшняя встреча – первая в цикле юбилейных мероприятий библиотеки. Впереди у нас республиканский праздник «Недели детской и юношеской книги», куда ежегодно приезжает более 300 самых активных читателей республики. Впереди хит–парад детских библиотек, на котором представят свои фонды, ресурсы и возможности лучшие детские библиотеки республики – победители республиканского конкурса «Лучшая детская библиотека года».
На вечере гости с теплом и благодарностью вспоминали те моменты в своей жизни, что были связаны с библиотекой.
Тамара Макарова вспоминает: «Пришла сюда после окончания школы в 1973 году и работала сначала электрофотографом (прототип ксерокса), потом закончила культпросветучилище и работала в отделе книгохранения до 1994 года. Дома была громадная библиотека. Я очень люблю книги, люблю читать. Процветания и долгих лет работы нашей библиотеке!».
Альфия Федотова: «Актёры говорят о театре – это наш дом, здесь выросли наши дети, то же и мы можем сказать о библиотеке – это Дом с большой буквы. Мои дети много читают. Внуки без книги спать не ложатся. Библиотека всегда со мной».
Современные читатели библиотеки приготовили видеообращения по случаю юбилея и в сказанных с экрана словах звучала благодарность: «Нашей библиотеке исполняется 100 лет. За это время выросло несколько поколений читателей. Приглашаю школьников в библиотеку – за книгами, которые есть на сайтах «Лабиринт» и «Озон», в свободном доступе. Можно брать домой, читать и не потратить ни копейки».
«Я много лет ходила сюда с детьми, теперь вот пришла с внучкой Полиной. Она дома перечитала все книжки. А сейчас читает книги про Гарри Поттера».
Необычное поздравление пришло из деревни Мукши Якшур–Бодьинского района. В нём – специальный библиотечный рэп, посвящённый Республиканской библиотеке для детей и юношества.
Всех добрых слов, сказанных о библиотеке, и не перечислить. Но эти слова, и не только слова (сегодня учреждению необходимы новые книги и компьютеры), можно дарить целый год, ведь юбилейные мероприятия только начинаются.
От первого лица
Владимир Соловьев, министр культуры УР:
– Юбилей Республиканской детской библиотеки – это событие для нашей республики. Детская библиотека – площадка для многих–многих тысяч детей, которые через книги, через ваши мероприятия готовятся к взрослой жизни. Будут они счастливыми, умными, интеллектуалами, очень многое зависит от тех людей, которые здесь сегодня работают. Это очень важно, что мы сегодня сохранили детскую библиотеку. Президент России В.В. Путин недавно на заседании Государственного Совета РФ записал вопрос обеспечения наших библиотек литературой. Меня порадовало, что Президент сказал, что будет решать его отдельно. Благодаря национальному проекту, заработавшему с 1 января этого года, в ближайшие 6 лет культура Удмуртии получит более 1 млрд. рублей. Хорошая поддержка для нас. Я хочу поблагодарить сотрудников библиотеки за трепетное отношение к своей работе, здесь только преданные своему делу люди.
Вячеслав Краснопёров, актёр Национального театра УР:
– Нам сто лет. Я говорю нам, потому что этот юбилей – наша общая история. Это моё детство, моя юность и мои зрелые годы. Я сюда хожу за книгами. Самое главное – здесь семейная атмосфера.
Виктор Туганаев, заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук:
– В моей жизни библиотеки сыграли большую роль. Школьная система консервативна. Нельзя было знать больше, чем положено школьной программой, но хотелось знать больше. И здесь спасали библиотеки. В них больше демократии, свободы.
Анна Семёнова, заместитель директора Национальной библиотеки УР:
– Библиотека – это храм знаний. Самое важное в деятельности детской библиотеки – они являются методическим центром для всех библиотек. И всё, что есть в Республиканской библиотеке для детей и юношества, доступно каждому ребёнку, проживающему в селе, где есть библиотека. Мы хотим передать комплект детской подростковой литературы авторов – лауреатов премии Сергея Михалкова. Эти уникальные книги мы получили благодаря сотрудничеству с Российским фондом культуры.
Галина Репина, одна из руководителей общественного движения «Русский лад»:
– Библиотека помогает сохранить лучшие традиции русской культуры и культуры коренных народов, помогает воспитывать подлинных патриотов своей Родины.
Фото Елена Бородина
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