На заседании Оргкомитета по проведению предварительного партийного голосования в Удмуртии было принято решение по аннулированию ряда заявлений на регистрацию в качестве участника внутрипартийных выборов. Заседание провел руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Андрей Макаров.
На основании личного заявления были приняты решения об аннулировании регистрации следующих участников предварительного голосования:
• Черемных Дмитрия Михайловича
• Филимонцевой Елены Анатольевны
• Колесникова Константина Геннадьевича
• Трифоновой Адхарии Гилмулловны
• Караваевой Анастасии Виталиевны
• Войта Дмитрия Анатольевич
• Стрелкова Игоря Вениаминовича
• Зайцева Михаила Петровича
• Кузнецова Юрия Васильевича
• Молокова Михаила Алексеевича
• Вердияна Сергея Рудольфовича
• Джафаровой Светланы Анатольевны
• Нуриева Марата Фаатовича
• Березкина Олега Владимировича
• Третьяковой Фариды Тальгатовны
• Маштакова Ивана Павловича
• Маркова Валерия Викторовича
• Хохрякова Анатолия Григорьевича
Также были приняты решения об исключении из списка участников предварительного голосования за несоблюдение условий участия во внутрипартийных выборах следующих кандидатов:
• Воробьевой Надежды Павловны
• Ивановой Натальи Борисовны
• Капеева Владимира Александровича
• Крылова Михаила Александровича
• Макаренкова Сергея Александровича
• Мозгина Сергея Михайловича
• Останина Сергея Павловича
• Селивестрова Владимира Афанасьевича
• Тургеневского Станислава Львовича
Также было принято решение об аннулировании регистрации в качестве участника предварительного голосования Волкова Александра Александровича.
В итоге общее количество зарегистрированных участников предварительного голосования составляет на сегодня 266 человек.
В ходе заседания также был утвержден порядок присутствия представителей средств массовой информации при работе счетной комиссии.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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