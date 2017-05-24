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Сократилось число участников Предварительного голосования в Удмуртии

24 мая
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На заседании Оргкомитета по проведению предварительного партийного голосования в Удмуртии было принято решение по аннулированию ряда заявлений на регистрацию.

9678dc9d2bb5710c74621e79a6767deb %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Сократилось число участников Предварительного голосования в Удмуртии

На заседании Оргкомитета по проведению предварительного партийного голосования в Удмуртии было принято решение по аннулированию ряда заявлений на регистрацию в качестве участника внутрипартийных выборов. Заседание провел руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Андрей Макаров.

На основании личного заявления были приняты решения об аннулировании регистрации следующих участников предварительного голосования:

• Черемных Дмитрия Михайловича

• Филимонцевой Елены Анатольевны

• Колесникова Константина Геннадьевича

• Трифоновой Адхарии Гилмулловны

• Караваевой Анастасии Виталиевны

• Войта Дмитрия Анатольевич

• Стрелкова Игоря Вениаминовича

• Зайцева Михаила Петровича

• Кузнецова Юрия Васильевича

• Молокова Михаила Алексеевича

• Вердияна Сергея Рудольфовича

• Джафаровой Светланы Анатольевны

• Нуриева Марата Фаатовича

• Березкина Олега Владимировича

• Третьяковой Фариды Тальгатовны

• Маштакова Ивана Павловича

• Маркова Валерия Викторовича

• Хохрякова Анатолия Григорьевича

Также были приняты решения об исключении из списка участников предварительного голосования за несоблюдение условий участия во внутрипартийных выборах следующих кандидатов:

• Воробьевой Надежды Павловны

• Ивановой Натальи Борисовны

• Капеева Владимира Александровича

• Крылова Михаила Александровича

• Макаренкова Сергея Александровича

• Мозгина Сергея Михайловича

• Останина Сергея Павловича

• Селивестрова Владимира Афанасьевича

• Тургеневского Станислава Львовича

Также было принято решение об аннулировании регистрации в качестве участника предварительного голосования Волкова Александра Александровича.

В итоге общее количество зарегистрированных участников предварительного голосования составляет на сегодня 266 человек.

В ходе заседания также был утвержден порядок присутствия представителей средств массовой информации при работе счетной комиссии.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

Фото: пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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