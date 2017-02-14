В дежурную часть полиции города Сарапула поступило сообщение о том, что один из соборов в городе подвергся ночному ограблению: неизвестные похитили цепочки, браслеты и нательные крестики на сумму почти 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что вор пробрался через окно здания. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении кражи был установлен и задержан. Им оказался 22-летний житель города Сарапула, ранее судимый за совершение кражи.
Похищенное имущество у него было изъято. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Фото: gottstat.com
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