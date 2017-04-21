Три предприятия Удмуртии задолжали своим работникам 36,8 млн. рублей,. По данным на 1 апреля зарплату не получили 545 работников. Задолженность по заработной плате перед работниками государственных и муниципальных учреждений, финансируемых из регионального и местных бюджетов, отсутствует.
Эта информация была озвучена на заседании Республиканского координационного совета по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в Удмуртии. Оно состоялось 19 апреля.
Как сообщает пресс-служба Минтруда Удмуртии, кроме вопроса по выплате заработной платы участники заседания рассмотрели реализацию мер, направленных на снижение неформальной занятости в регионе.
За период с 1 января 2017 года по 10 апреля 2017 года в рамках работы по снижению неформальной занятости в Удмуртской Республике легализовано 5 993 работника.
Как отмечают в Минтруде, официальные трудовые отношения дают работникам следующие гарантии:
• получение официальной ежемесячной зарплаты, на основе которой, будет начисляться трудовая пенсия;
• предоставление гарантий и компенсаций работнику в соответствии с трудовым законодательством;
• пособия и выплаты по социальному страхованию, пенсионное обеспечение.
Для работодателя:
• соблюдение трудового, административного, налогового, уголовного законодательства;
• работники, имеющие письменный трудовой договор с реальными условиями оплаты труда, чувствуют юридическую защищенность, что в свою очередь, увеличивает эффективность их трудового вклада и, соответственно, увеличивает прибыль работодателя.
Для информирования органов государственной власти о работодателях, нарушающих нормы трудового законодательства, можно обращаться:
по телефону «горячей линии» Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики 8 (3412) 51-09-01, mintrud.udmurt.ru;
по телефону «горячей линии» Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике 8 (3412) 63-63-08, git18.rostrud.ru;
по телефону «горячей линии» Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ижевске Удмуртской Республики 8 (3412) 60-77-92, pfr-izhevsk.ru;
в Центры занятости населения городов и районов Удмуртской Республики, szan.mintrud18.ru.
На главной странице официального сайта Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики можно ознакомиться с памяткой «Действия работников при задержке выплаты заработной платы».
Узнать, отчитывается ли за вас работодатель в Пенсионный фонд и в каком размере перечисляет за вас страховые взносы, можно, проверив индивидуальный лицевой счет.
Получить информацию о состоянии вашего пенсионного счета можно:
лично обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или работы, либо через личный кабинет застрахованного лица, размещенного на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru;
через интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru
По материалам пресс-службы Минтруда УР
Фото: e-gorlovka.com.ua
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