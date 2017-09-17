Сегодня в 18.00 часов в г. Ижевске на стадионе «Купол» состоится матч Первенства России по футболу команд второго дивизиона между командами «Зенит-Ижевск» г. Ижевск – «Сызрань 2003» г. Сызрань.
Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике обращается к болельщикам с просьбой соблюдать общественный порядок, не допускать правонарушений.
«Воздержитесь от нецензурной брани, оскорбительных высказываний, в том числе экстремистского характера, в отношении игроков, судей, тренеров и других болельщиков. Не допускайте порчи имущества стадиона, использования пиротехнических изделий, распития спиртных напитков и пива. Уважайте себя и окружающих вас граждан!» - отмечается в сообщении.
В случае нарушения общественного порядка к нарушителям будут применяться меры административного воздействия. Напоминаем, что за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований статьей 20.31 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от трех до десяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 3 лет, либо без такового. Если в отношении вас совершено правонарушение или вы стали его свидетелем, незамедлительно обратитесь к ближайшему сотруднику полиции или позвоните по телефону 02 (с мобильного - 022).
Фото: Моя-удмуртия.рф
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.