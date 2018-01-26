Ответить на все обращения граждан призвал Глава Удмуртии на совещании по вопросам здравоохранения...

Праздник в зеркале статистики. Александр Бречалов поручил подготовить региональную программу профилактики алкоголизма и наркомании В период с 20 декабря 2017 по 8 января 2018 года на территории Удмуртской Республики состоялось более...

Эпидемии гриппа нет. Но будьте настороже В новогодние каникулы эпидемии гриппа не было, но вирус распространяется: отмечалась повышенная забол...