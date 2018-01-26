Вылетев из снегохода, сломала шею
Несколько лет назад Александру Маркину довелось побывать на горном курорте в Австрии. Что–то новое всегда притягивает, но ещё в аэропорту Маркин заметил, как много там людей с поломанными руками и ногами. А теперь волна снежных травм докатилась и до Удмуртии: никогда прежде зимой в нейрохирургическом отделении не было столько пациентов с очень тяжёлыми травмами позвоночника!
Вот лежит в реанимационной палате совсем юная пациентка. Молодой человек, предложивший ей прокатиться на снегоходе, видимо, не знал, какую огромную скорость может развить это транспортное средство. Пассажирка вылетела из снегохода, сломала шею. В Городской клинической больнице № 7 (Ижевск) ей сделали операцию, спасли жизнь, но нигде в мире ей не смогут вернуть движения рук и ног. В глазах юной девушки – страх, тревога. Она часто плачет.
В реанимацию посторонних людей не пускают, но для родных девушки, ещё почти ребёнка, сделали исключение. Когда к внучке пришла бабушка, доктор Маркин как раз находился в палате, делал записи.
«Солнышко моё, красавица», – бабушка говорила внучке ласковые слова, подбадривала. Слыша их, Александр Леонидович, много повидавший нейрохирург, чуть было не прослезился и, чтобы бабушка и внучка не заметили его эмоций, вышел из палаты.
Шансов вернуть хоть какие–то движения нет. Операция спасла девушке жизнь, но она не сможет ни сесть, ни самостоятельно принимать пищу. Вмиг жизнь разделилась на «до» и «после» травмы. Всё, всё стало другим.
Что надо сделать для того, чтобы в Удмуртии зимние развлечения стали более безопасными? Беседуем об этом с заведующим отделением нейрохирургии № 1 Городской клинической больницы № 7 Александром МАРКИНЫМ и заведующим операционным блоком больницы Леонидом ШЕШКО.
Не бойтесь быть занудами
– Неужели число травм не уменьшается?
А.М. – Самым травматичным был 2016 год. Тогда с тяжёлым повреждением позвоночника к нам поступило 88 человек. В 2017–м – 63 человека (из них четверо, к сожалению, умерли). Но если бытовых и автодорожных травм по нашему профилю стало меньше, то травм, полученных во время отдыха, наоборот, больше, они становятся всё тяжелее.
Всплеск травматизма произошёл в январские каникулы 2018 года. Сразу четыре пациента с тяжёлым повреждением позвоночника. У нас уже появился термин – травма выходного дня.
– С чем связан этот всплеск?
– Молодёжь всё чаще предпочитает активный отдых – катание на горных лыжах, досках, тюбингах. Таких средств сейчас всё больше – только выбирай. Но нередко люди не знают, как этими средствами пользоваться. И даже не пытаются полюбопытствовать: что можно делать, а что – нельзя.
Тут в разговор вступает Леонид Шешко:
– Подростки зачастую физически не готовы к экстремальным зимним видам спорта. Где проходило, например, моё детство? Во дворе, а там качели, на которых крутили солнце. Я мог сделать это 386 раз (и это меньше, чем другой мальчишка, который крутил солнце 412 раз). Я открывал двери соседям, забывшим дома ключи: залезть на балкон мог хоть с газона, хоть с крыши. Для меня тогда было не важно, третий этаж или пятый.
Неудивительно, что экстремальные виды спорта люблю. Но нередко бывает и так: молодой человек все вечера проводит за компьютерными играми и вдруг за компанию идёт кататься с горы. Подготовлен он к этому? Понимает, чем это может закончиться? Снегоход, словно изобретение дьявола: развивает огромную скорость, провоцирует человека испытать себя, и очень многие это испытание не проходят. Если бы снегоход так не разгоняли, а это тоже возможно, несчастья бы не случилось.
А.М. – На горном курорте в Австрии я обратил внимание, как инструктор занимается с детьми четырёх–пяти лет. Учит держать палки, ходить гуськом, правильно падать.
Л.Ш. – В том–то и дело – всему надо учить. Кстати, помните, как много травм раньше было у детей, катавшихся, казалось бы, с небольших горок. Маленький ребёнок ещё только встал, не успел уйти со льда, и его сбивает скатившийся за ним подросток. Думаю, и сейчас надо читателям напомнить: скатившегося с горки малыша сразу вытаскивайте за руки со льда, не позволяйте ему встать.
– Попробуй–ка скажи подросткам, да и молодым людям, уже имеющим детей, что надо быть осторожнее. В ответ услышишь: «Мама, ты опять…».
Л.Ш. – Занудой посчитают. Но можно отвечать словами Билла Гейтса, одного из создателей компании Microsoft: «Ваши родители не всегда были занудами. Они стали такими, когда появились вы».
Личный опыт
– А как вы приучали к осторожности своих детей?
А.М. – Одно время на нашем операционном столе часто оказывались ныряльщики, сломавшие на мелководье шею. Я говорил сыну: «В незнакомом месте никогда не ныряй». И, чтобы такого желания у него вообще не возникло, взял его с собой на работу. Вместе зашли в палату, где лежал пациент, повредивший при нырянии шейный отдел позвоночника. Он был в сознании, мог говорить, но руки и ноги не двигались. И в таком состоянии ему предстояло находиться всю оставшуюся жизнь.
Спустя годы сын мне сказал, что после того посещения больницы у него уже никогда не возникало желание нырять.
Л.Ш. – А я своего сына, когда он рос, даже подгонял. Например, когда мы вместе катались на лыжах. Характер у него мягкий, как у мамы, и мне казалось, что он растёт недостаточно уверенным и волевым. Но мы снова и снова занимались вместе спортом, я объяснял ему какие–то правила, учил не только не бояться, но и быть осторожным. В конце концов, Филипп меня удивил: выбрал достаточно опасный вид спорта – хоккей. Причём встал в ворота, где надо быть не только мобильным, но и не бояться шайбы, летящей в тебя на высокой скорости.
– Вернёмся к тем, кому этой зимой не повезло, – после катания с гор оказались на столе нейрохирурга. Какие правила они нарушили? А.М. – Не надо было разгоняться! На зимнем курорте, где я был с внучками, выдавали браслеты, фиксирующие скорость. Когда я узнал, что внучка спустилась с горы на лыжах со скоростью 80 километров в час, был потрясён: для неподготовленного человека это огромная скорость! А спортсмены развивают скорость и до 150 километров в час. Как сказал мне один профессионал, при скорости до 100 километров ещё чувствуешь «землю», а потом уже просто летишь.
Но спортсмен обучен технике безопасности, а у обычного человека таких навыков нет. Люди даже не знают, насколько катание с гор опасно. По данным одного из исследований, на горных лыжах, например, травмируются до 36 процентов людей.
– А уровень травматизма при катании на снегоходах, по некоторым данным, даже выше, чем при других зимних развлечениях. Когда же я спросила одиннадцатилетнего внука, что говорили на занятии ОБЖ о зимних опасностях, он припомнил, при какой толщине льда на него может ступить один человек, при какой – группа. Но ни о горных лыжах, ни о снегоходах на уроках ОБЖ ничего не говорили. Л.Ш. – А надо бы! Мальчишкам не нравится бегать на лыжах по школьному двору. Горки и горы притягивают.
А.М. – Желательно, чтобы в таких местах были инструкторы, предупреждающие знаки. И чтобы сами любители экстремальных развлечений понимали, чем такой отдых может обернуться. А если родители, приехав на туристическую базу, подвергают необоснованному риску своих детей, пусть пишут расписку, что всю ответственность берут на себя.
Л.Ш. – Я сейчас скажу о том, что многие воспримут негативно, и всё же считаю нужным это упомянуть. Вот почему некоторые водители–любители, в том числе доктора, принципиально не берут попутчиков? Чувствуют себя неуверенными водителями? Или потому, что хорошо понимают: ситуация на дорогах зависит не только от них самих? Так и говорят: «Не хочу попасть из–за кого–то в тюрьму».
В моей практике был такой случай. Молодой человек предложил бабушке подвезти её. Идти–то километра два, но она села в машину. А в пути они попали в аварию. Бабушка получила тяжёлую травму позвоночника, и теперь молодой человек до конца жизни вынужден выплачивать ей какую–то сумму.
Почему я об этом говорю? За рулём снегохода, из которого выпала девушка, был двадцативосьмилетний мужчина. Предлагая юной девушке прокатиться, он должен был понимать, что несёт за пассажирку ответственность. Тогда бы, наверное, не стал набирать излишнюю скорость. Именно при увеличении скорости девушку выбросило из снегохода, и она сломала шею. Ухватиться за что–то, удержаться она не смогла.
А.М. – Боюсь, что количество таких травм будет возрастать. А потому обращаюсь к руководителям муниципальных образований: побывайте в местах, где любят отдыхать зимой жители, установите контроль над местами зимних развлечений, вместе с организаторами такого отдыха подумайте, как снизить травматизм. Обращаюсь и к родителям: если вы сами не увлекаетесь экстремальными видами развлечений, а ваших детей к этому тянет, найдите знающих людей, пусть они объяснят подросткам, как вести себя на горе, чтобы вернуться домой невредимыми.
Смертность от травм уменьшается, но инвалидность, увы, растёт.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.