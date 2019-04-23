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Движение на улицах Ижевска ограничат на время эстафеты «Дружба» Ежегодно в соревнованиях принимают участие около 1500 школьников Ижевска....

Старт проекту «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии даст Можга После этого работы начнутся в Сарапуле и Ижевске....