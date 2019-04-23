На эти и другие вопросы отвечает Ирина ЛОГИНОВА, начальник отдела организации персонифицированного учёта Отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике:
– Законодательство об обязательном пенсионном страховании изменено с 1 января 2019 года. Страховое свидетельство в виде зелёной пластиковой карточки упразднено. Но сами страховые номера как присваивались, так и будут присваиваться. И если вы устраиваетесь на работу, вас обязательно попросят назвать свой СНИЛС. Он считается идентификатором гражданина Российской Федерации, используется для регистрации на портале госуслуг и при получении каких-либо государственных услуг. Даже полис обязательного медицинского страхования связан со СНИЛСом.
Вместо зелёной карточки теперь будет выдаваться документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта и содержащий сведения о СНИЛСе, как в электронной форме, так и на бумажном носителе. Если этот документ потеряется, страховой номер можно будет увидеть на портале госуслуг и распечатать на принтере. Или снова обратиться в Пенсионный фонд. То есть речь идёт только о том, что СНИЛС будет указан на другом, более дешёвом «носителе» – не на «пластике», а на бумаге.
– Остаются ли в силе те зелёные карточки со СНИЛСом, которые были выданы жителям ранее?
– Да, эти карточки по-прежнему действительны. Пластиковое страховое свидетельство остаётся в силе, менять его не надо.
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