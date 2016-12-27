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Снежный городок на центральной площади в селе Алнаши построили за счет должников

27 декабря
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38d73dd5ced0f14cdfdd7fa9064fe633 Снежный городок на центральной площади в селе Алнаши построили за счет должников

Снежный городок на центральной площади в селе Алнаши второй год подряд строят штрафники и неплательщики алиментов. Нынче здесь уже залит каток и построена горка для детей.

Привлечение должников к обязательным работам с одной стороны побуждает их к оплате алиментов и штрафов, с другой - приносит пользу обществу, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по УР.

Привлечение судебными приставами должников к обязательным работам позволило не только оказать помощь коммунальным службам Удмуртии, но и перечислить взыскателям более 5,7 миллионов рублей, также отмечают в ведомстве.

В 2016 году к трудотерапии привлечено более трех тысяч должников. Большая часть задействована на уборке территорий населённых пунктов Удмуртии от листвы и снега. В Ижевске территория Парка космонавтов в несколько гектар содержится в чистоте и порядке в том числе и благодаря бесплатной рабочей силе должников.

Алгоритм взыскания задолженности судебные приставы разъясняют каждому. Совершил правонарушение – понеси за это наказание. К примеру, нарушил правила дорожного движения – заплати штраф. Не произвёл оплату своевременно – отработай на обязательных работах и заплати штраф. Прогулял отработку – заплати удвоенный штраф или отсиди до 15 суток, отработай на обязательных работах и всё же оплати первоначальный штраф за нарушение ПДД. Вся цепочка чётко прописана в ст. 20.25 КоАП РФ.

Фото: 2do2go.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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