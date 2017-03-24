В выходные дни к республике подойдет циклон и принесет с собой осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
В пятницу, 24 марта, днем погода ожидается преимущественно без осадков, температура воздуха поднимется до +5 °С, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Циклон подойдет к региону в субботу - в течение дня ожидаются умеренные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега (местами в виде дождя).
С 25 на 26 марта во время снегопада возможно ухудшение видимости на дорогах, а также накат и гололедица.
В воскресенье также не обойдется без осадков - временами пройдет снег и мокрый снег.
По предварительным прогнозам, погода на следующей неделе будет преимущественно пасмурной, временами снежной.
Фото: mirtesen.ru
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