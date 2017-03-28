В исправительных учреждениях Удмуртии прошел смотр-конкурс снежных композиций. В течение двух месяцев руками осужденных было создано почти четыре десятка фигур. На центральных аллеях и в локальных секторах колоний из снежных глыб высечены фигуры панды, касаток, медведицы с детенышами, земного шара на ладони и многое другое, сообщает пресс-служба УФСИН по УР.
Всего на суд комиссии было представлено 39 фигур, созданных заключенными. Комиссия оценивала единую целостность композиции, качество художественного и эстетического исполнения, применение дополнительных эффектов, будь то краска, подсветка или декор, а также количество представленных снежных фигур.
Победителем в конкурсе признали команду исправительной колонии №1 (п. Ягул), второе место поделили исправительные учреждения № 8 (п. Хохряки) и №12 (г. Сарапул), на третьей строчке рейтинга расположилась исправительная колония №6 (ст. Люга).
Фото: 18.fsin.su
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