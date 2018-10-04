На открытии выставки прозвучала мысль о том, что «набережная, заиграв новыми красками, станет местом культурного паломничества». Основатель и директор компании «Бюро декоративных покрытий», один из помощников в организации фестиваля и эксперт Светлана Харланова полностью согласна с этим мнением.
– Прекрасно, когда город оживает именно не в людных местах, а в таких, как набережная пруда, которые идеально подходят для тихих, неспешных прогулок с семьёй, детьми и друзьями. Думаю, стрит–арт – один из лучших способов сделать окружающее нас пространство – очень часто однообразное и безликое – ярким и вдохновляющим. Работы, представленные в галерее под открытым небом, – свидетельство того, как неординарно мыслят современные художники, с какой любовью они подошли к процессу творения. В каждой из них чувствуется желание заботиться о родном городе, преображать и украшать его. Много нетривиальных рисунков, таких, как рыбы на панельной девятиэтажке, что, безусловно, говорит о неповторимости нашего города и людей, живущих здесь. Немало картин с этническим и национальным наполнением. Здорово, что мы не забываем наши корни и сохраняем традиции.
– Название выставки «Ижевские смыслы» – очень символично, – говорит в продолжение Светлана. – Лично для меня смысл Ижевска в людях, самобытных и преданных родному городу и республике. Среди них художники и музыканты, педагоги и доктора, и, безусловно оружейники. Ижевск – город, в котором живут люди с очень хорошим вкусом. А ещё смысл в том, чтобы быть добрее к себе и окружающим, к месту, в котором ты живёшь.
Светлана Харланова не сомневается, что подобные акции, когда, объединившись, власть и горожане преображают улицы и общественные пространства, будут проводиться в столице Удмуртии, да и по всей республике и впредь. А «Бюро декоративных покрытий» будет обязательно в участвовать в их организации.
– Я подметила, что если я чем–то очень искренне делюсь с людьми, у меня прибывает всего в десять раз больше. При этом имею в виду не материальную составляющую. Нам важно дарить людям радость.
«Бюро декоративных покрытий» находится по адресу: ул. Удмуртская, 300. Тел.: +7(951) 206–02–02, +7(341) 223–23–56. http://decorburo18.ru/
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