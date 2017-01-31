В начале 2000-х годов в европейских странах люди стали чаще уходить из жизни не из-за больного сердца или сосудов, а из-за рака: в структуре смертности онкологические заболевания вышли на первое место. Это связано со старением населения. Жизнь человека, к сожалению, конечна, он должен от чего-то умереть, и если бы мы все жили до 200 лет, то земное существование каждого заканчивало бы онкологическое заболевание.
Средняя продолжительность жизни в России, хоть и ниже, чем в Европе, но неуклонно растет и уже приблизилась к 71 году. Одновременно стало больше онкологических заболеваний. Готовы ли онкологи республики к новому вызову? Что предпринимают для того, чтобы смертность от онкозаболеваний не росла так же быстро, как и сама заболеваемость? На эти и другие вопросы по нашей просьбе отвечает Виктор ВАРАКСИН, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера имени Сергея Григорьевича Примушко.
Эти клетки бессмертны
– Начну с того, что темпы роста смертности и сейчас значительно ниже темпов роста заболеваемости. Рак поддается контролю, стараемся выявлять его на ранних стадиях. Но и запущенных злокачественных новообразований еще немало: по предварительным данным, в 2016 году впервые выявлено 1644 заболевания в такой стадии, а 314 людям, тоже – по предварительным данным, такой диагноз в 2016 году был установлен только посмертно. Для сравнения: в 2015 году посмертно – 281 человеку. Это большие цифры, таких случаев вообще не должно быть!
В нашей республике 2017 год объявлен годом профилактики онкологических заболеваний как раз для того, чтобы жители были более осведомлены, более настороженны, обращались бы к доктору не тогда, когда что-то болит, но и с профилактической целью.
– Расскажите, пожалуйста, что за «зверь» этот рак.
– Клетки нашего организма постоянно делятся, обновляются. При делении всегда существует вероятность ошибок: «не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». Природа создала механизм предупреждения ошибок – в виде иммунитета: нездоровые клетки уничтожаются. Но под воздействием целого ряда факторов может произойти сбой. На это влияют и физические факторы, и химические… Сбой случается и из-за гипоксии: когда клетке не хватает кислорода, снижается ее кровоснабжение. Как только механизм уничтожения нездоровой клетки ломается, происходит ее неконтролируемый рост: клетка делится и приобретает способность к бессмертию – возникает рак.
В отличие от доброкачественной опухоли раковые клетки прорастают в окружающие ткани. Отделившись от первоисточника, такие клетки по крови и лимфе попадают в другие части тела и также становятся очагами рака. Нередко именно эти очаги заявляют о себе. Не зря говорят: «Опухоль молчит, а метастаз кричит». Распознать первоисточник бывает непросто.
Лечим тех, кому за 80
– Как совершенствуется лечение?
– Мы стали брать на лечение и излечивать людей старше 75 лет. Раньше такой возраст был относительным противопоказанием для операции.
Современные технологии позволяют производить вмешательства щадящим образом. Почему, например, прежде не брали на лучевую терапию людей старше 70 лет? Потому, что, кроме опухоли, облучались окружающие ткани, организм пожилого человека не в состоянии был это перенести. Сейчас же применяются линейные ускорители, которые не допускают облучения окружающих тканей и жизненно важных структур.
С помощью лучевой терапии на ранней стадии может полностью излечиваться рак гортани, полости рта. Такое лечение равносильно хирургическому, но если при операции неизбежны небольшие функциональные нарушения, так как часть органа удаляется, то при современной лучевой терапии и опухоль излечивается, и ткани остаются на месте. Пациент нормально дышит, ест, говорит.
Очень важно, что стали доступнее «труднодоступные» опухоли, например, те, что удалены от кожи на 15 сантиметров. Современная лучевая терапия лечит рак полости рта, глотки, пищевода, забрюшинные опухоли, опухоли головного мозга.
– Но этот метод не подходит для лечения рака толстой кишки или почки…
– В этом случае выполняем операцию. Хирурги сейчас применяют ультразвуковой скальпель, не сжигающий ткани.
У нас есть микроскоп, позволяющий проводить операции с замещением обширных дефектов. Скажем, на шее или во рту – язва, которая долго не заживает. Обычный «лоскут», взятый с другого участка тела, здесь не приживется – не будет питания. С помощью операционного микроскопа наши хирурги берут с предплечья пациента «лоскут» с кожей, подкожной клетчаткой, мышцей и сшивают его с сосудами шеи. Теперь у такого пациента вместо язвы – гладкая кожа.
Если есть показания, используем таргетную химиотерапию, то есть молекулярно-прицельную терапию. Английское слово «target» означает цель, мишень. Об этом новом методе недавно рассказала жителям страны Вероника Скворцова, министр здравоохранения России.
При таргетной терапии происходит вмешательство в механизм действия конкретных целевых (таргетных) молекул, что блокирует рост раковых клеток, а не просто препятствует размножению всех быстро делящихся клеток.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для лечения онкобольных рекомендует 28 жизненно важных препаратов. В России перечень таких лекарств значительно больше, насчитывает до сотни препаратов. Они очень дорогие, на одного пациента тратится до 200-400 тысяч рублей в месяц, поэтому их использование возможно только в том случае, если гарантируется выживаемость пациента и качество его жизни, а не продление агонии.
В онкогинекологии успешно используется такой метод: в опухоль вводится препарат, который, накапливаясь, повышает чувствительность опухоли к определенному спектру светового облучения. Под воздействием луча лазера с определенной длиной волны в опухоли возникает кислород, который убивает опухолевые клетки.
В онкодиспансере есть и аппарат – единственный в республике, который определяет степень распространенности опухоли по организму и состояние сердечной мышцы, ее готовность к операции – как онкологической, так и кардиологической (однофотонный эмиссионный компьютерный томограф).
– Сейчас главное – правильно определить, какой метод будет эффективнее для того или иного больного. Но срок службы медицинской техники недолог…
– Во многих регионах линейные ускорители, благодаря которым проводится функционально-щадящая лучевая терапия, часто ломаются и простаивают. Гарантийные сроки эксплуатации аппаратов истекли. У нас, слава богу, работают. Используем технику бережно. Поломки устраняем часто силами коллектива отделения. Восстанавливаем то, что нам крайне необходимо для лечения. Длительное время не работал компьютерный томограф, производящий разметку и планирование лечения для линейных ускорителей. Нам удалось его восстановить, и благодаря этому подготовка пациентов к лучевой терапии проходила в 2016 году значительно быстрее.
Некоторое время простаивает 16-срезовый компьютерный томограф, «сгорела» исчерпавшая предельный срок работы «рентгеновская трубка», но и эта техника в феврале-марте также будет восстановлена.
Почему они умирают
– Нередко вы гарантируете полное излечение пациентов. Почему же около 3 тысяч онкобольных каждый год умирают?
– Когда вижу, как в приемный покой под руки ведут или на носилках несут больного, думаю: «Как же так! Почему не обратились за помощью раньше?»
В последние годы проводится бесплатная диспансеризация, но сколько усилий требуется, чтобы жители республики пришли на осмотр! И все равно приходят не все. А ведь диспансеризация позволяет выявить онкозаболевание, причем на ранней стадии.
Например, рак молочной железы. На ранней стадии его определит только маммография, входящая в программу диспансеризации. Сохранная операция позволит пациентке жить обычной жизнью. Однако к нам до сих пор приходят пациентки с уже распадающейся молочной железой, с метастазами в кости, легкие – диспансеризацию они «пропустили». После осмотра такой пациентки приходится очень долго проветривать кабинет. А каково родным женщины! Можно было этого избежать? Можно, если бы женщина хотя бы раз в три года приходила на осмотр.
Мужчины во время диспансеризации бесплатно проходят осмотр у хирурга и уролога. Специальный анализ крови выявляет рак простаты. Наш Минздрав настоял, чтобы в программу диспансеризации населения республики был включен такой тестовый анализ. Благодаря ему в 2016 году выявлено немало рака простаты, произведено более 100 простатэктомий. Больные излечились. Но мужчин, игнорирующих диспансеризацию, все еще много. Сужу об этом по тому, что 25-27 процентов больных раком предстательной железы приходят к нам уже в запущенной стадии.
Во время диспансеризации у женщин берут мазок, позволяющий диагностировать рак шейки матки. На ранней стадии его можно обнаружить только так. Но и эту возможность используют не все. Между тем заболеваемость раком шейки матки растет! Входящая в программу диспансеризации флюорография помогает онкологам реже: рак легкого она выявит, но не на ранней стадии. Однако – и не на последней, когда легкое уже совсем запущено.
Возможно, в ближайшие годы будет введен специальный – иммунологический – тест на рак толстой кишки. Обычный анализ кала на скрытую кровь указывает на неблагополучие, однако чувствительность метода низкая. Может быть, у пациента геморрой, а не рак – еще требуется разобраться. В декабре 2016 года на уровне федерации мы обсудили эту проблему и пришли к выводу, что тест нужно усовершенствовать – так, чтобы он сразу показывал, есть ли у человека рак именно толстой кишки. Ждем, что иммунологический тест войдет в программу диспансеризации.
Каждый работодатель имеет возможность предоставить работнику оплачиваемое время для диспансеризации. Надо только самому человеку настроиться и обязательно пройти осмотр.
К сожалению, некоторые люди годами не посещают поликлинику. Немало жителей республики работают вахтовым методом. На недели отрываются от семьи, живут там, где и вода может оказаться плохой, и питание скудное, работа тяжелая, вредная. Вернулись в республику, так пройдите обследование. Если здоровья не станет, кто будет добывать деньги для семьи?
Научим убеждать
В прошлом году мы организовали 4 онкодесанта в районы республики, в 2017 году, то есть в Год профилактики онкозаболеваний, число таких выездов увеличим до 6. Постараемся обследовать прежде всего тех, кто годами не появляется в поликлинике.
Надеемся, что фельдшеры будут еще лучше работать с населением. Их задача – заподозрить онкозаболевание, убедить пациентов съездить на прием к врачу. Они же обязаны настоять, чтобы жители прошли диспансеризацию.
Важно говорить с людьми о том, что надо больше любить себя, тщательно следить за своим здоровьем, раз в год обязательно посещать врача, а при заболевании регулярно наблюдаться у доктора, строго следовать его назначениям. Именно – строго. А то ведь как еще бывает? «Ты чем лечишься?» - спросит больной человек у соседа и… лечится тем же самым.
Продолжим обучение работников первичного звена ранней диагностике рака и лечению предопухолевой патологии. В мае завершим конкурс профессионального мастерства среди фельдшеров, на котором будут обсуждаться не только специальные вопросы. Конкурс учит фельдшеров более убедительно разговаривать с населением.
Результаты такой работы ощутим не сразу: смертность снизится только через 4-5 лет. Но одногодичная летальность, когда человек умирает в течение года после установки диагноза, должна уменьшиться уже в ближайшее время.
Онкоболезнь не бывает проблемой только одного человека. Страдают его близкие. На поздних стадиях это трагедия. Пациентка, запустившая рак молочной железы, просто заживо гниет – запах такой, что родные не могут находиться вместе с ней в одной квартире. Хотела ли она этого?
Лидируют заболевания кожи
Самое распространенное онкозаболевание в Удмуртии – рак кожи: 50 заболевших в расчете на каждые 100 тысяч жителей. Рак возникает не только на кистях рук и шее, но и, скажем, в уголках глаз, на крыльях носа. Сказывается воздействие солнца, ветра. Незаживающую рану легко заметить, но многие пациенты обращаются к врачу не сразу. А ведь рак кожи излечим!
На втором месте в структуре онкозаболеваемости – рак легкого, на третьем – рак молочной железы. Далее следуют рак ободочной кишки, предстательной железы, прямой кишки, злокачественная лимфома, рак почки и рак шейки матки.
Рак кожи вышел на первое место, поэтому стоит предостеречь жителей республики, особенно молодых, со светлой кожей, которые ездят в жаркие страны и нередко находятся на солнце слишком долго, возвращаются с ожогами. Это способствует возникновению рака кожи.
К раку легкого – многие до сих пор это не осознали – приводит и пассивное курение: сам заболевший не курит, но вынужден находиться в одной комнате с курильщиком. Такого соседства следует избегать, а с самим курением – бороться. Смертность от рака легкого в нашей стране очень высока и снижается крайне медленно.
Кстати, курение, а также алкоголь могут привести и к раку молочной железы.
Уже давно доказано, что рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека. Есть вакцина от этого вируса. Но если женщина или ее партнер ведут беспорядочный образ жизни, вакцина не поможет: у каждого партнера может быть своя разновидность вируса, такого количества вакцин просто нет!
Особый разговор о раке желудка. К нему приводят и нерациональное питание, даже слишком горячий чай, и недолеченные гастриты. Каждому человеку в возрасте 40 и более лет необходимо проходить фиброгастроскопию.
При запорах, частом стуле или интоксикации показаны колоноскопия (обследование кишечника) и анализ кала на скрытую кровь. Это позволит вовремя диагностировать рак кишечника.
Онкологическое заболевание почек выявляют УЗИ и компьютерная томография.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Чуть более 34100 пациентов, то есть практически каждый 45-й житель республики, состоят на учете по поводу злокачественного новообразования. В 2015 году было меньше – 32820. По предварительным данным, в 2016 году в Удмуртии впервые зарегистрировано 6187 онкологических больных: 2978 мужчин и 3209 женщин. В расчете на 100 тысяч жителей первичная заболеваемость в республике на уровне Российской Федерации.
По смертности от онкозаболеваний по итогам 2015 года (более свежих данных еще нет) республика находится в России на 64-м месте, то есть такая смертность у нас невелика, но она, как и в России в целом, растет.
Наибольшая смертность от онкозаболеваний в 2015 году отмечена в Красногорском, Камбарском, Кизнерском, Селтинском и Дебесском районах. Меньше всего раком болеют в Юкаменском, Сарапульском, Каракулинском, Воткинском и Можгинском районах, а также в Можге. По итогам 2016 года (они сейчас подводятся) эта тенденция, возможно, незначительно изменится.
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