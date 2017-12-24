Помнить о спортивных достижениях
Инициатором проведения марафона имени Галины Кулаковой стал Глава республики Александр Бречалов. Он и сам встал на лыжи ради участия.
У легендарной лыжницы много наград, среди которых орден Ленина, медаль «За трудовое отличие», три ордена «Знак почета», орден «За заслуги перед Отечеством» и другие. В 1982 году Хуан Самаранч наградил спортсменку Олимпийским орденом. Есть, конечно же, и награды республиканского уровня. Соревнования в честь такой знаменитой спортсменки, казалось бы, должны давно проводиться. Ведь и сама королева олимпийской лыжни интересуется спортивными соревнованиями, и немало желающих найдётся и участвовать в марафоне её имени, и увидеть лично знаменитую лыжницу. Но вот не было таких стартов. А они нужны, чтобы помнить о достижениях российских спортсменов, стремиться повторить их, гордиться нашими воспитанниками и их достижениями.
Фильм и звезды спорта
Накануне первого марафона имени Галины Кулаковой в Центре истории спорта города Ижевска состоялась презентация документального фильма о легендарной лыжнице. Фильм смотрели и оценивали и.о. министра спорта Наталья Гольцова, 4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка СССР Галина Кулакова, председатель федерации лыжного спорта Удмуртии Тамара Тихова, а также ветераны спорта. Творческая группа, спонсоры и артисты, которые играли Галину Кулакову, также присутствовали на презентации.
В небольшом зале Центра спорта собрался весь цвет спорта республики. Именно здесь фильм показан впервые. Перед началом просмотра директор центра Татьяна Пензина говорит о тех, кто в зале. Это важно, чтобы знать, что всё время Удмуртия выводила на российскую или мировую арену своих воспитанников. В зале присутствовали Владимир Васильевич Осинцев и Валентина Викентьевна Замостьянова. Им по 90 лет. Это наши замечательные лыжники. Когда-то в 40-50-х годах они блистали на лыжне так же, как потом блистала Галина Алексеевна Кулакова. Валентина Викентьевна - супруга Замостьянова, который начинал развивать в Удмуртии — лыжи и биатлон, мастер спорта. А Владимир Васильевич в 1953 году стал первым и, наверное, единственным в республике чемпионом СССР по лыжному двоеборью, то есть он и бегал на лыжах, и совершал прыжки с трамплина, который когда-то был в Ижевске. На презентацию пришли замечательный лыжник, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, чемпион мира Максим Вылегжанин, Андрей Ведерников — чемпион мира, тоже один-единственный по велоспорту. Надежда Падерина, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, Алексей Павлович Кузнецов - замминистра по спорту. Он начинал традицию «Ижевской винтовки» и строительство стадиона и комплекса Демидова. В зале находилась и Людмила Зяблицева, мастер спорта международного класса, и многие-многие другие.
Пятнадцатиминутный фильм смотрится на одном дыхании. Здесь за каждым кадром видна не только нелегкая судьба Галины Алексеевны Кулаковой, но и большой личный труд, вложенный в каждую её победу.
Про чёрную «Волгу» и бездорожье
После фильма началось его обсуждение, и присутсвующие смогли услышать несколько интересных историй о Галине Кулаковой не только как о лыжнице, но и как о человеке — трудолюбивом, скромном, добром и отзывчивом. Сама Галина Кулакова сказала, что фильм хороший, но есть неточности. В частности, о том, что сначала она выступала за ДСО «Урожай» (добровольное спортивное общество). А за сестру бежала намного позднее. «В общем довольна, спасибо» - прокомментировала кадры Галина Алексеевна.
Наталья Гольцова: «Здорово, что у нас есть такие звезды, о которых можно снимать такие фильмы».
Дмитрий Чистяков, зам. главы администрации Ижевска по социальным вопросам, предложил показывать этот фильм на классных часах в школах. «Фильм смотрел на одном дыхании. Он не только о замечательном человеке — это фильм о целеустремленности, о силе духа. Этот фильм необходимо показывать на классных часах в школах. Этот фильм ребят лишний раз заставит задуматься о великих делах, о великих планах. Это целеполагание. Так вырастают великие люди».
Сергей Курбатов, автор проекта и автор сценария, поблагодарил всех, кто помогал работать над лентой. И отметил, что, когда смотрели хоронику 80-х годов, обратили внимание, что финский комментатор, говоря о Галине Кулаковой, назвал её бабушкой. Ей 38 лет.
Галина Алексеевна это подтвердила: ей приходилось соперничать с более молодыми лыжницами. В 82-м году по-русски писали в газете «бабушка», - вспоминала она. Сергей Курбатов также подтвердил - фильм создавался для того, чтобы передать в министерство для показа в школах, музеях. И тут же передал запись министру физической культуры, спорта и молодёжной политике.
Виктор Макарович Карпов, в прошлом тренер, директор школы, вспоминает: «Нас осталось двое, кому посчастливилось быть в группе поддержки в Саппоро от Удмуртии. Первое время японцы нас много куда пускали и мне удалось встретить Галину Алексеевену на финише, а также где-то за километр по-моему я кричал: «Галка! Только ты можешь выиграть, все наши проигрывают!». И когда она финишировала, я смог помочь ей снять лыжи. Потом меня оттеснили в сторону».
А вот воспоминания замминистра спорта в 1969-87 гг. Алексея Павловича Кузнецова: «Сюжет понравился. Удивительные черты характера Галины Алексеевны проявляются. Я расскажу одну историю. Когда она приехала из Гренобля, мы ее хорошо встретили, торжественно. На уровне Правительства республики все было обеспечено, как надо. Но ей надо было ехать в Степаново (деревня в Воткинском районе, где проживала семья спортсменки - Прим. ред.). Я говорю: дай черную «Волгу», и будет всё великолепно. Галя говорит: «Да не надо мне такую машину, зачем я на такой машине поеду». Я думаю, это она из скромности, в деревне боится на такой машине показаться. Мы отъехали от Воткинска 12 километров, а дальше дороги-то нет. А у Галины две сумки хорошие. А впереди - непролазная грязь. И у меня картина перед глазами до сих пор стоит, когда она взвалила на плечи свои две сумки и пошлепала эти 20 км своим ходом. Извините, Галина Алексеевна, не знал я о состоянии наших дорог тогда».
Максим Вылегжанин: «Да, этот фильм надо показывать молодым начинающим спорсменам. Он о том, что не всё так даётся просто и легко. Здесь хорошо сказано, как Галина Алексеевна зарабатывала свои медали, своё золото. Потому что сейчас есть примеры, когда встают не 5 утра, а в 7, пропускают тренировки. Я думаю, что Галина Алексеевна и Тамара Ивановна подняли планку очень высоко. Сам тренируюсь уже в течение 20 лет. Чтобы добраться до их высот, мне ещё далеко. И поэтому это такой патриотический фильм. Я бы туда ещё включил историю про «Волгу» и бездорожье, чтобы показать, как высокого уровня спорсмены преодолевают трудности».
А Вячеслав Борисович Нельзин вспомнил, как Галина Алексеевна, когда тренировала девочек, выходила на трассу на РССК Демидова с метлой и вместе с Ниной Парамоновой прометала её. Она беспокоилась о том, чтобы воспитаннницы не падали и не травмировались на тренировках на лыжероллерах на асфальтированных трассах комплекса. Так что своим трудом, своим отношением к делу она говорит, что на самом деле это тот великий человек, который смог добиться тех высот, которые мы видели в фильме.
«Молодое поколение благодарит вас за тот высокий труд, за награды которые вы принесли для своей страны, и каждый мечтает хоть чуть-чуть повторить то, что вы сделали для страны. Спасибо вам!»
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О творческой группе
Это автор проекта и сценария Сергей Курбатов, оператор-постановщие Михаил Шульц, режиссер-постановщик Ренат Губайдуллин, компьютерная графика Игорь Чупин.
В роли Галины Кулаковой выступили Рената Булатова, Анна Санникова и Розалия Галимзянова.
Снимались в фильме и другие молодые лыжницы, подобрать которых на роли помогла Тамара Тихонова.
На фото: фотография на память с легендарной лыжницей.
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