«Лейтенант с Инишмора» - самая дерзкая и брутальная пьеса МакДонаха, в которой жестоко высмеивается самое святое в истории Ирландии – пафос свободы, Ирландское народно-освободительное движение (ИРА), которое, по сути, стало террористическим и экстремистским безумием. Главный герой лейтенант Падрайк уволен из войск ИРА за непомерную жестокость, которую не могут выдержать даже его «боевые соратники» повстанцы. Его боятся в родном поселке на острове Инишмор, его боится даже собственный отец. Но при этом вся интрига истории разворачивается из-за смерти любимого кота Падрайка, которая превращает его родной поселок в комический гротесковый ад.
«Лейтенанты» всегда приезжали на фестиваль МакДонаха
В 2014 году это была постановка театра им. Уильяма Хоржици из польской Торуни. «Лейтенат с Инишмора» в постановке Анны Новицкой – это «смех сквозь слезы»: то вы вздрагиваете от внезапных выстрелов, то смеетесь от авторской иронии. Анна Новицка создала очень яркий, насыщенный и в тоже время наглый и дерзкий спектакль. Самая беспощадная комедия у МакДонаха превратилась у нее в стопроцентный фарс, ради которого умышленно даже убирается финальная сцена пьесы, примиряющая между собой чудом уцелевшую пару друзей по несчастью и вернувшегося, наконец, кота. Возвращения не случилось. Четыре человеческих труппа, две убитые кошки и сцена, измазанная кровью по всему периметру. Многим смешно, некоторые шокированы, нет разве что равнодушных.
Второй фестиваль посетил «Лейтенант» из закрытого города Озерска. По отзывам зрителей, спектакль молодого режиссера Никиты Золина идет час десять, и час десять публика умирает от смеха, чтобы не умереть от ужаса. Труппа из городка Озерск нашла некие общие черты между русскими и ирландцами, что, по их мнению, точно должен понять русский зритель. Общее есть даже во взаимоотношениях с увеселительными напитками, или, словами Кристины Прислоновой, одной из актрис постановки, – «на разрыв аорты пить».
«У Моста» покажет класс
На третьем фестивале публика сможет увидеть пермского «Лейтенанта» - пожалуй, одного из лучших, как и все макдонаховское в театре «У Моста». Как всегда, смыслов в игре актерского ансамбля заложено много, а за смешным и комичным видится боль страны, которая в своем желании независимости дошла до грани абсурда. Типажи – фактурны, мизансцены – выстроены до мельчайших нюансов, но при этом все герои – абсолютно живые, настолько, что им сопереживаешь как себе самому.
И если вдуматься, эти герои жили не так давно – 16 сентября исполнилось 24 года с того момента, как официально был снят запрет на выступления ирландских националистов на британском телевидении и радио, известный как Ограничения в телерадиовещании Великобритании 1988—1994 годов. Запрет был введен 19 октября 1988 года министром внутренних дел Великобритании Дугласом Хёрдом распространялся на 11 организаций и действовал во время всплеска насилия в Северной Ирландии. Настолько горячей была ситуация в стране и вокруг нее.
Сейчас же вокруг спектакля «У Моста» еще до начала фестиваля в Перми тоже кипели нешуточные страсти. Но – страсти по пушистым героям.
Котик для лейтенанта Падрайка
Всем известна история про кота Семена, который стал героем новостей Второго фестиваля МакДонаха и его счастливым талисманом. На третьем фестивале роль любимого кота «бешеного» лейтенанта Падрайка из Инишмора достанется… 21 коту. Именно столько талантливых котиков привели хозяева-котолюбы на кастинг, объявленный театром «У Моста» в преддверии Третьего фестиваля МакДонаха.
Кого только не было в знаменитом ирландском дворике мистического театра в сентябрьский вечер кастинга – невероятно эмоциональный кот Люцифер наверняка надеялся сыграть самого лейтенанта – так ловко он притворялся партизаном и катался по земле. Самыми спокойными, способными выдержать накал эмоций остросюжетной пьесы были пушистые Бонифаций, Гром и Беся. Самый большой претендент – буквально 10 килограмм кошачьего счастья и обаяния – Рагнар, был так неспешен, что пришел на кастинг последним и сразу занял место на руках художественного руководителя театра Сергея Федотова.
Хозяева котов, среди которых были такие милахи, как Обама, Чивас, Тиша, Лордик, Чопа, Флекс, Крепкий, Черныш, Василий, Негра, Бармалей – сами большие поклонники и театра, и драматургии МакДонаха.
Главным требованием завтруппой Олеси Егоровой была не только красота кота - претендента на роль, но и его умение вести себя спокойно и работать в команде. Пусть у кота в спектакле, полном крови, стрельбы и странных ситуаций, роль и небольшая, но исполнить ее надо с достоинством – еще бы, ведь именно из-за любимого кота лейтенанта Падрайка разыгрывается сама драма.
Анатолий Жуков, исполнитель роли лейтенанта Падрайка в спектакле "Лейтенант с Инишмора", брал каждого кота на руки. Это нужно было для понимания, насколько кот боится незнакомых людей и, кроме того, кота-партнера надо почувствовать.
На удивление, все коты оказались талантами и прошли кастинг, а значит, каждый раз кот в спектакле будет неповторим. В награду хозяевам участников кастинга достались фирменные футболки театра «У Моста», но интрига все же сохранилась – кто же из пушистых черношерстных талантов станет играть в фестивальном показе спектакля театра «У Моста» - 2 октября в 19-00 мы узнаем эту тайну! Пока же ее знает только Сергей Федотов.
P.S. Третий Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября. В программе третьего фестиваля – новые знаменитые участники из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Боснии, Молдовы, Казахстана и нескольких российских городов.
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