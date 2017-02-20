Главная » Смартфоны Samsung вернулись в салоны «МегаФона»

Смартфоны Samsung вернулись в салоны «МегаФона»

20 февраля
0
%d0%a1%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%8b Смартфоны Samsung вернулись в салоны «МегаФона»

Уральцы могут приобрести продукцию Samsung в салонах и интернет-магазине оператора. При покупке экономия может составить до 10 000 рублей.

«В нашей сети представлен широкий ассортимент устройств этого производителя. Для тех, кто заинтересован в быстром мобильном интернете, отличным вариантом станут флагманы, которые поддерживают выход в сеть на скорости 4G+ или LTE Advanced – до 300 Мбит/с», – отмечает директор «МегаФон Ритейл» Егор Заречнев.

Первая партия отгруженных аппаратов включает в себя 10 наиболее актуальных моделей - от бюджетного Samsung Galaxy J1 Mini и до премиального SamsungGalaxy S7 Edge. В дальнейшем, в зависимости от объема продаж, ассортимент продукции данного производителя может быть расширен.

«Возобновление сотрудничества компании Samsung с одним из ведущих ритейлеров российского рынка важно для нашей компании в первую очередь тем, что любимые пользователями смартфоны окажутся в шаговой доступности. У Samsung большие планы на 2017 год и партнерство с «МегаФоном», без сомнения, поможет в их успешной реализации», – рассказывает Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

На правах рекламы.

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо