В Ижевска открылась выставка-автопортрет историка Евгения Шумилова В музее Ижевска открылась выставка Евгения Шумилова «Историк Ижевска и его коллекции». Выставка-автоп...

В Удмуртии в рамках реализации федерального гранта начал работать «Музей на колёсах» Его идея родилась и реализуется в Селтинском районе республики. Это один из 29 проектов от Удмуртии, ...

Главный режиссёр театра «Парафраз» награждён на XVI фестивале театров малых городов России На XVI фестивале театров малых городов России в Новороссийске глазовский театр «Парафраз» стал облада...