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Слышно ли удмуртский язык в национальном театре?

15 июня
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Республиканский национальный театр Удмуртии – единственная в Ижевске площадка, где на большой сцене идут удмуртские спектакли. Но репертуар театра исхудал – спектакли на удмуртском языке занимают всё меньшую часть афиши.

Medium Слышно ли удмуртский язык в национальном театре?

В театр идёт неподготовленный зритель, не готовый смотреть спектакли на удмуртском или за кулисами забыли о своём предназначении (статус Национального театра не только обязывает к определенной репертуарной политике, но и гарантирует более высокие зарплаты, чем у коллег по цеху)?

Эту ситуации прокомментировала Татьяна Ишматова, председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту, президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш»:

– Я полностью согласна с тем, что в национальном театре не хватает спектаклей на удмуртском языке. У нас первые «звоночки» и первые недопонимания возникли, когда уже несколько лет не было ни одного новогоднего представления для детей на удмуртском языке. И мы - организация «Удмурт кенеш» - берём на себя подготовку этих детских праздников. Мы ведь не агентство праздников, не артисты, но вынуждены это делать, потому что есть такая потребность. Если нет массового зрителя в Ижевске, то можно и с районами поработать. Я в своё детство ходила летом на все спектакли и концерты в сельский клуб, потому что всегда артисты приезжали с гастролями.

Изменится ли что-то в репертуаре театра и как часто зрители смогут увидеть спектакли на удмуртском языке - узнаем в новом театральном сезоне, который откроется 20 сентября.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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