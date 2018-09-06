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Слёт палачей и других героев человеческой чёрной комедии: Третий фестиваль МакДонаха в Перми сравнит спектакли из России и из-за рубежа

5 сентября
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1 октября в Перми начнётся один из самых интересных театральных фестивалей страны – Международный фестиваль Мартина Макдонаха. По инициативе главного режиссёра пермского театра «У Моста» Сергея Федотова уже в третий раз зрителям будут представлены наиболее сильные постановки российских и зарубежный театров, в основе которых – пьесы популярнейшего драматурга 21 века, Мартина Макдонаха.

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d1%8c %d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8 Слёт палачей и других героев человеческой чёрной комедии: Третий фестиваль МакДонаха в Перми сравнит спектакли из России и из-за рубежа

В Ижевске о пермском Фестивале Мартина Макдонаха знают хорошо. В 2014 году спектакль Русского драматического театра Удмуртии «Человек-подушка» по одноимённой пьесе МакДонаха оказался в числе триумфаторов фестиваля. Постановщик ижевского спектакля Дмитрий Удовиченко получил приз за лучший режиссёрский дебют, а исполнитель центральной роли Михаил Солодянкин был признан лучшим актёром фестиваля. С этих побед началось знакомство ижевской публики с Международным фестивалем МакДонаха в Перми. За прошедшие годы ижевские зрители привыкли ездить в соседнюю Пермь и на Международный фестиваль Мартина МакДонаха, и на премьеры театра «У Моста».

Тут нужно сделать отступление и напомнить, что театр Сергея Федотова остаётся единственной сценой в России, где поставлены все восемь существующих на сегодняшний день пьес Мартина Макдонаха. Федотов открыл нового драматурга России ещё в 2004-м, исключительно удачно поставив в Перми «Сиротливый запад». С того времени он каждый раз оказывается первым интерпретатором пьес лондонского ирландца МакДонаха, увенчанного не только всеми театральными лаврами, но и кинематографическим «Оскаром». В полных чёрного юмора и драматических коллизий пьесах МакДонаха Федотов считывает главное: неразделимость в человеческой жизни гомерически-смешного и трагического, обыденного и вечного, бытийного. По праву главного «макдонаховского режиссёра» России в 2014 году Федотов с командой единомышленников собрал Первый международный фестиваль МакДонаха – первый в мире, полностью посвящённый знаменитому ирландцу. Затея оказалась настолько дерзкая и привлекательная, что показывать «своих МакДонахов» в Пермь приехали театры из Польши, Германии, Боснии и Герцеговины и Австрии, а российская сцена оказалась представлена постановками МХТ им. А.П. Чехова, Московского театр Армена Джигарханяна, БДТ им Г.А. Товстоногова (именно в этой компании громко прозвучал ижевский «Человек-подушка»).

Первый в России спектакль о последнем палаче Англии

На Втором международном фестивале МакДонаха, который прошёл в Перми в октябре 2016 года, была представлена премьера сезона театра «У Моста» – «Палачи» по одноимённой пьесе Мартина МакДонаха. Федотов выпустил свой спектакль одновременно с лондонской премьерой пьесы в Уиндэм-театре, задав наравне с театром Уэст-Энда стандарт для сценического воплощения этой пьесы. В 2018 году пермские «Палачи» снова будут представлены на макдонаховском фестивале – теперь они сыграют в контрапункт с «Палачами» чешского театра «Чиногерни клуб» из Праги.

Пьеса «Палачи» рассказывает о реальных британцах: главном палаче страны Альберте Пьерпойнте и последнем палаче Гарри. Место действия – Лондон 1965 года. Только что вышел указ об отмене в Великобритании смертной казни. Палачам, которые в то время не уступали в популярности звездам кино, это было на руку: у обоих – свои пабы, в которые стекалось немало публики. Однажды здесь встретились те, кого интересовала одна давняя судебная ошибка. Черный юмор, непредсказуемый сюжет, размышления о том, что такое истинное правосудие – общественное и внутреннее, душевное.

«Пьеса Мартина МакДонаха «Палачи», с одной стороны, документальная, с другой – фантастическая. И через живой, достоверный быт, через такие супернатуралистические детали МакДонах разворачивает историю, и она разворачивается в космос. Поэтому это очень сложно», - говоритСергей Федотов, - «Палачи» наполнены фирменным черным юмором МакДонаха, любовью к человеку и болью за него. Визуальный акцент Федотов делает на аутентичности обстановки, которая призвана помочь актерам проникнуться пьесой. На пермской сцене – самый настоящий английский паб, копия реально существующего паба палача из города Олден. Из кранов льется хоть и безалкогольное, но настоящее пиво. Актеры, вооружившись черным юмором, исследуют преступления, осуждаемые обществом и внутренние, миру невидимые. В этом очень мужском спектакле – всего две женские роли. Актрисы, которые играют роль жены палача, изучали архивы, материалы, смотрели фильмы, чтобы понять, каково это – ощущать рядом с собой человека, который убил более двухсот человек?

Смертная казнь отменена. Что, черт возьми, мы будем делать сейчас?

Этими словами предваряет спектакль «Палачи» театр «Чиногерни клуб». И действительно, публике предлагают пьесу о том, что внутри каждого из нас может оказаться палач – не по профессии, так по сути. Когда-то чешский «Чиногерни клуб» открыл для Европы неизвестного тогда никому МакДонаха, а его режиссер Ондрей Сокол (один из самых известных современных деятелей кино и театра Чехии) перевел и поставил пьесы ирландца, которые пользуются у зрителей невероятным успехом.

Для чехов культура палачей как профессии – исторический факт. Пражские палачи вошли в историю. В прошлом публичные казни были неотъемлемой частью общественной жизни. Людям хотелось зрелищ, и они их получали. Но для кого-то казни были не зрелищем, а простой работой. Самым знаменитым представителем своей профессии был пражский палач Ян Мыдларж. В Средние века палачей чаще всего презирали, к ним относились едва ли не хуже, чем к осужденным. Жить им разрешалось только за пределами города. Еду им приносили на дом, а заплатить они могли только слуге, — торговец никогда бы ни взял нечистые деньги из рук убийцы.Они ни в коем случае не могли сесть в трактире за общий стол, и даже на кладбище им доставалось отдельное место.Сын экзекутора должен был пойти по стопам отца.Правда, было и одно «но». Труд профессиональных убийц высоко оплачивался.

Так и герой пьесы – образ реального персонажа, он назван в честь Гарри Аллена, проведшего 41 казнь. Реальность и в том, что в начале 60-х годов в Англии столкнулись два мира – в одном уже были «Битлз» с их светлой позитивной музыкой, в другом – викторианские практики и казни людей. С одной стороны – «дети цветов», с другой – смертельные наказания, вряд ли прекращающие череду насилия. Эту напряженность и границу между светлым и темным в человеке и исследует пражский театр в своей постановке.

P.S. Третий международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдёт в Перми с 1 по 7 октября. В нём примут участие театры из Чехии, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Молдовы, Грузии, Казахстана, Ирана и России – от Москвы до Иркутска. «Удмуртская правда» рекомендует спектакли Третьего международного фестиваля Мартина МакДонаха в Перми к просмотру: на нашу удачу, ехать недалеко, а билеты доступны в онлайн-кассах.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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