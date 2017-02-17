Какие обязанности выполняют сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте? Какие задачи ставят перед собой в течение рабочего дня? На один день я переквалифицировалась из журналиста в полицейского. Теперь знаю о некоторых секретах профессии.
До станции Агрыз
В оперативном обслуживании Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте находятся ижевский аэропорт, железнодорожные станции Ижевск, Сарапул, Можга, Кизнер, а также ряд других вокзалов и станций Горьковской железной дороги, расположенных в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане, в Пермской и Свердловской областях. А еще транспортные полицейские следят за речными портами Камбарка и Сарапул. В общем, объем работы приличный. Конечно, охватить все аспекты их деятельности я не успела. Но и то, что удалось увидеть, меня впечатлило.
– В девять утра ждем на вокзале. Без опозданий, - командует заместитель начальника подполковник внутренней службы Эдуард Витальевич Шибанов.
– Буду вовремя!
И я сдержала свое слово. Иначе было нельзя. Ведь сегодня я вместе с нарядом сопровождения буду следить за правопорядком в электричке по пути следования «Ижевск-Кизнер».
– Часто вы отправляетесь в такие мини-путешествия? - спрашиваю Эдуарда Шибанова.
– Ежедневно. Это наши обязанности.
– Вот вам везет! Каждый день новые города и села видите.
– Все не так красочно, как вы себе представляете, - возвращает меня с неба на землю Эдуард Витальевич. - За время в пути вы несколько раз пройдетесь по вагонам с нарядом. И, возможно, поменяете свое мнение.
Оказывается, есть два варианта сопровождения поездов. В первом случае полицейские сопровождают состав до конечной станции. Например, часто ездят от Ижевска до Москвы. После прибытия сотрудники садятся на обратный поезд и возвращаются домой. Но чаше всего ездят по своему участку оперативного обслуживания. А это ни много ни мало более тысячи километров от Кизнера до Красноуфимска. Сегодня мы доедем до Агрыза.
А потом эстафетно передадим состав другим сотрудникам, чтобы было непрерывное сопровождение в целях предотвращения преступлений. Итак, поехали!
– Покажите, пожалуйста, свой паспорт, - обращаются полицейские к одному из пассажиров.
Молодой человек протягивает документ. Тут же правоохранители вбивают его фамилию, имя и дату рождения в какой-то маленький технический инструмент. На вид он совсем небольшой, а задачи выполняет серьезные.
– При помощи мобильного «Терминала-ТМ-5» мы проверяем людей, находящихся в розыске, скрывающихся от следствия. В нем хранится и ежедневно обновляется огромная база данных, - рассказывают мне патрулирующие сотрудники полиции.
Наш пассажир оказался чист как стеклышко. Но в практике полицейских бывали случаи, когда выявляли настоящих преступников, находящихся в федеральном розыске. Помимо проверки данных, полицейские сканируют багаж при помощи ручного металлодетектора. Часто находят в сумках холодное оружие: ножи, кастеты. Их перевозка строго запрещена. Исключения делают в редких случаях.
– Однажды из Казани в Ижевск ехал молодой человек, вез с собой рыцарские доспехи. Объяснил это тем, что участвует в реконструкции исторического турнира по фехтованию, проходящем в Ижевске. Все бы ничего, если бы при нем не было острого меча. Он носил признаки холодного оружия, поэтому пришлось его изъять. Но мы такие же люди, и нам стало жаль парня.
По прибытии в Ижевск отнесли меч в мастерскую. Там его затупили. Мы дали ему возможность поучаствовать в конкурсе, - вспоминает Эдуард Шибанов. - Таких случаев мало. Чаще всего металлодетектор «ловит» различные гаджеты, предметы домашнего обихода.
– Наверняка сотрудники транспортной полиции выполняют и другие задачи во время сопровождения составов?
– Конечно. Часто в поездках пассажиры начинают дебоширить. Мы вовремя пресекаем драки и склоки. Если гражданин не осознает своей вины, то снимаем его с поезда, - говорит Эдуард Витальевич.
– Наличие в поезде сотрудников полиции просто необходимо, меньше совершается краж и различного рода хулиганств. Мы предупреждаем пассажиров, когда видим, что они оставляют свои телефоны, иные ценные вещи без присмотра. За обходами время в пути прошло незаметно. Поездку можно занести в актив - никаких нарушений не выявили.
Беглецов на удочку
Большая работа проводится по обеспечению правопорядка на вокзалах. Наряд встречает пассажирские и пригородные поезда, чтобы выяснить о случившихся правонарушениях за время поездки. Так, за сутки были выявлены два гражданина, которые считались без вести пропавшими. Одна из них - пожилая женщина лет семидесяти.
– Я сбежала из дома из-за своих детей. Им лишь бы мое наследство получить! А на меня им наплевать, - жалуется пенсионерка.
Как оказалось, женщина психически больна и периодически сбегает из дома, придумывая при этом различные истории. А потом ее ищут всем миром. Полицейские тут же связались с родственниками. Они скоро заберут свою бабушку домой.
Второй беглец – молодой человек, на вид не больше двадцати пяти. Постовые нашли его на вокзале. Он доехал на электричке из Сарапула в Агрыз. Говорит, что родственников нет. На самом деле у него есть опекуны, которые уже несколько дней ищут парня. Кажется, к подобным случаям полицейские уже привыкли. Страшнее, когда теряются дети.
– Часто ловим подростков, которые сбегают из дома. Недавно в поезде сообщением «Екатеринбург-Новороссийск» обнаружили 16-летнюю девушку. Она родом из Республики Хакасия. Ехала в Краснодар. Самовольно ушла из дома от приемных родителей. Она сказала, что не хочет жить с ними, потому что они плохо к ней относятся.
Мы созвонились и с опекунами, и с органами опеки. Вполне благополучная семья. Сейчас девушка находится в Ижевске в центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей до выяснения обстоятельств, - рассказывает Лина Покоева, старший инспектор направления по делам несовершеннолетних линейного отделения полиции на станции Агрыз Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте.
– А как обстоят дела с детским травматизмом?
– По статистике, путь «Кизнер – Можга» считается самым криминальным участком и по травматизму, и по правонарушениям, так как железная дорога проходит через жилые районы. За прошлый год на данном участке погибли четыре подростка, а двое получили серьезные травмы. И в этом году уже есть инциденты. Пару недель назад 15-летний парень переходил пути по настилу. Он был в наушниках, а на голове надет капюшон. Поезд подавал ему сигналы, мигал фарами, но тот ничего не видел и не слышал. Столкновения избежать не удалось. К счастью, он не погиб. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибы легких, переломы ребер и рук, - вспоминает инспектор. - Хочется, чтобы наши дети жили долго и счастливо. С этой целью я провожу профилактическую работу среди несовершеннолетних, родителей, педагогов. Показываю видеоролики, провожу лекции по соблюдению правил безопасности.
Вот вам еще один аспект работы транспортной полиции. Тем временем мы направляемся обратно в Ижевск, чтобы посмотреть, как трудятся следственный и экспертно- криминалистический отделы.
Четкость и ясность во всем
Основная задача следователя – защита и соблюдение прав и свобод граждан. По словам начальника следственного отдела Аската Султашева, работу его сотрудников можно сравнить с работой сапера:
– Сотрудник должен уметь выбирать нужную тактику. Люди разные, к каждому свой подход. С некоторыми нужно быть напористее, а с другими, наоборот, помягче. От этого зависит конечный результат, - поясняет Аскат Аккалиевич.
Понаблюдать за процессом допроса разрешили и мне. На днях в поезде на станции «Ижевск» у пассажира похитили телефон. Стали подозревать соседей по купе - семейную пару. И не зря. Выяснилось, что кражу телефона совершила женщина, а мужу об этом ничего не сказала. Тот до сих пор в шоке от ее поступка:
– У моей жены два высших образования. Она занимает высокую должность на работе. Как она могла такое совершить? Ума не приложу! – удивляется мужчина.
– Как будто бес попутал. Сама не знаю, почему так сделала, - признается следователю злоумышленница.
Помогают следователям в раскрытии дел эксперты-криминалисты. Для получения точных данных они используют современное оборудование. Например, система ПАПИЛОН М-11 позволяет дактилоскопировать бескрасковым методом.
– Каждый человек обладает своим специфическим узором на коже рук. В отпечатке содержится большой объем информации. Если мы обнаруживаем на месте происшествия следы рук, то мгновенно кодируем полученную информацию. Тут же происходит сличение с базой данных. Раньше все делали при помощи краски. Эксперт через лупу сравнивал образцы, - рассказывает Денис Кришталь, начальник экспертно-криминалистического отделения. - Хотите, на вас опробуем наши нанотехнологии?
Соглашаюсь на свой страх и риск. Эксперт проводит подушечками моих пальцев по призме, затем несколько секунд ожидания, и мы получаем результат: в базе данных меня нет, под следствием и в розыске не нахожусь. Можно выдохнуть.
Вот и подошел к концу мой рабочий день в Ижевском линейном отделе МВД России на транспорте. Честно сказать, голова идет кругом. Столько задач решают транспортные полицейские! И как только они все это успевают? Все-таки полицейские – это особенные люди.
Газета «Удмуртская правда» поздравляет сотрудников Ижевского линейного отдела с Днем транспортной полиции! Удачной службы! Легких дорог, чистого неба над головой и тихой воды!
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