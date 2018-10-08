К столетнему юбилею уголовного розыска Вячеслав Борисович Киселёв имеет самое прямое отношение. Он начальник Межрайонного отдела № 3 Управления уголовного розыска МВД России по Удмуртской Республике по борьбе с кражами и угонами автотранспорта, полковник полиции. Начинал службу в 1989 году в звании старшего сержанта. За эти годы прошёл все ступени служебной лестницы – от младшего оперуполномоченного до начальника отдела. В «лихие» 90-е ловил квартирных воров, тогда в день только в Октябрьском районе Ижевска совершалось пять-шесть квартирных краж. Работал по особо тяжким преступлениям, был заместителем начальника «убойного» отдела. С 2003 года возглавляет отдел по борьбе с кражами и угонами автотранспортных средств. Опыт громадный.
– Межрайонный, значит, под вашим контролем несколько территорий? – задаю вопрос Вячеславу Борисовичу.
– Мы действуем по всей республике по своей специализации, в том числе и по борьбе с разбойными нападениями, грабежами, где похищались автомобили. Были времена, когда машины преступники отбирали, выкидывая из них водителей.
– Боевая у вас работа.
– Многого не расскажешь. Оперативная работа имеет свою специфику. Наше дело найти, разыскать, вернуть. Десять лет назад, когда начали активно покупать машины в кредит, резко возросло число транспортных средств в Удмуртии, особенно легковых автомашин. Возникшая ситуация не осталась без внимания и преступного мира. В год тогда похищалось по 260 автомобилей, около 160 преступлений оставались нераскрытыми. Если взять прошлый год, то в 2017-м было похищено 72 машины, нераскрытыми пока остаются 35 преступлений.
– Статистика говорит сама за себя. Как вам удалось изменить ситуацию?
– В созданный 20 лет назад оперативно-сыскной отдел набрали сотрудников. Начали работать. Сначала столкнулись с очень большим количеством местных автоугонщиков. Мы стали их задерживать и сажать, и количество угонов и краж сократилось с 258 до 140 случаев в год. А в прошлом году число это уменьшилось ещё вдвое.
На сегодня в республике числится 40 похищенных автомобилей. Но почти три десятка из них – это техника с большим стажем, в основном машины отечественного производства. Угоняются одни на металлолом, другие на запчасти. Нынешней зимой задержали группу, на её счету три похищенные вазовские машины. Приезжали на эвакуаторе, говорили его водителю, что хотят продать машину, сами её от снега очищали, причём похищение происходило даже днём.
Бабушки наблюдали, как машину увозят, у них никаких подозрений не возникало, что это кража. Автомобили, оставленные без присмотра, похищают и около садово-огородных массивов, кооперативов.
– То есть проблема с угонами не стала менее острой?
– Техника не стоит на месте, и преступники осваивают её достижения в числе первых. Началась, если можно так сказать, эпоха угонов автомобилей с помощью специальных устройств – сканеров. Владелец ставит машину на охранную сигнализацию, а в это время где-то за ним наблюдают люди со сканирующим устройством, на который они получают сигнал, считывают его диапазон. Владелец уходит совершенно уверенный, что его собственность находится под надёжной защитой.
Я каждый месяц на пресс-конференциях объяснял: если машина закрылась не сразу или после закрытия прошёл какой-то звуковой сигнал, значит, возможно, вас сканируют.
Один потерпевший, машину которого угнали, мне говорит: «Я слышал, как она закрылась, а потом и звуковой сигнал, помнил и о вашем предупреждении, но не вернулся к автомобилю. Пошёл в пельменную, машина была в пяти метрах, в зоне видимости, думал, ничего с ней не произойдёт. Через полчаса вышел, автомобиля уже не было». Мы, конечно, её нашли, угонщика задержали. Но это не единичный пример.
– Говорят, использование сканирующих устройств началось с самоделок?
– Да, доморощенные изобретатели изготавливали их и продавали через Интернет. Когда мы своим «кулибиным» объяснили, что этого делать не стоит, в Удмуртии появились продавцы из других территорий. Приезжали с более качественными сканирующими устройствами, но и со специализацией угона дорогих автомобилей. Местные угонщики угоняли 10-е, 12-е, 14-е модели отечественных передне-приводных машин. Кстати, в 2016 году была задержана преступная группа, которая совершила 16 краж автомобилей на территории Удмуртии и Пермского края. Из них 12 автомобилей мы вернули законным владельцам, хотя пришлось вести достаточно долгий процесс по установлению их местонахождения.
«Гости» переключились на иномарки – «Тойоты», «Ауди», джипы. Мы задерживали группы угонщиков, изымали автомобили. Но эта работа была для нас намного сложнее. Другой уровень специалистов – и самих угонщиков, и тех, кто перебивал номера, кто переделывал документы на технику, проводил другие операции. Все они высокой квалификации. Сложность была и в том, что автомобили сбывались в других регионах. Поэтому, хотя у нас и небольшое по численности подразделение, мы в постоянных разъездах.
– Эти сложности удаётся преодолевать?
– Из республики угнали пять «Лексусов». Это дорогостоящие автомобили, цена каждого минимум два-три миллиона рублей. Четыре машины мы вернули владельцам. Группа, работавшая по «Лексусу», имела качественное сканирующее устройство, способное раскрывать сигнализацию высокого уровня. Угонщики оставляли машину в лесном массиве, пережидали, пока ситуация успокоится, перевешивали номера и угоняли на продажу.
В настоящее время к нам больше приезжают из других субъектов. За последние три-четыре года мы привлекли к уголовной ответственности угонщиков из Республики Татарстан, Башкирии, Пермского края.
Группа одного из субъектов России, не будем его называть, поскольку дело ещё не передано в суд, занималась серией краж автомобилей «Мазда». Угонщики приезжали неоднократно. Когда им удавалось считывать сигнализацию, с помощью проворотного ключа заводили автомобиль и уезжали. Покупали документы на разбитую машину такой же марки, перебивали номера и продавали в другом субъекте. В общей сложности они похитили пять автомашин серии «Мазда». Группа была задержана, четыре автомашины из пяти похищенных мы изъяли и вернули владельцам.
– Найти украденный автомобиль, наверное, всё равно что иголку в стоге сена? Тем не менее вам это удаётся.
– У нас работа оперативная. В основном она секретная. Где-то получаем информацию, где-то используем видеофиксацию, ведём отработку мест. Любое преступление оставляет следы. Видеокамеры есть и во дворах, есть регистраторы на соседних машинах, видим, кто подходил, кто подъезжал, на каких машинах, отрабатываем движение по определённой трассе. В дальнейшем оперативным и следственным путём выходим на преступников.
– Но ведь не всегда удаётся спокойно их задержать?
– Бывает, когда устанавливаем личности угонщиков, адреса членов группы, возможного нахождения машин, и около месяца в засадах сидим. Нашим сотрудникам межрайонного отдела помогают территориальные отделы полиции. Хорошая взаимосвязь по нашей линии налажена с другими субъектами Российской Федерации, в том числе с Московской областью, с Главным управлением уголовного розыска, помогает и Росгвардия, когда надо задерживать с поличным и необходима силовая поддержка. Количество преступников в группе бывает от трёх до семи и более.
– Вы и с криминалистами работаете?
– Да, у нас есть эксперты, которые проверяют машины. Есть, например, экземпляры, которые из других субъектов с уже перебитыми номерами агрегатов продают за меньшую стоимость жителям Удмуртии. Эксперты смотрят номера агрегатов, видят, что там есть признаки изменения, сообщают о них нам, и мы в дальнейшем устанавливаем, у кого куплена машина. К сожалению, бывает, что автомобиль продан поочередно нескольким покупателям. В этом случае ни денег, ни машины последний владелец не получит.
– И какая судьба ждёт изъятую технику?
– Устанавливаем «родной номер» машины, связываемся с тем территориальным органом, в котором она похищена, сотрудники выезжают к нам с потерпевшим, проводим необходимые следственные мероприятия для подтверждения владельца, ему и выдаём. Я видел, с какой радостью встречают известия о найденной пропаже жители Московской области. Там раскрываемость краж автомобилей около семи процентов. У нас этот показатель в 2017 году был 52,7 процента. В Ленинградской области тоже около семи процентов. В 2016 году по раскрываемости автоугонов мы в России занимали третье место, а в целом за последние годы входим в число лучших семи подразделений в РФ.
Большинство машин, которые мы изымаем, находятся у нас. Только в этом году мы изъяли 27 машин, имеющих признаки перебития номеров. Из них 19 иностранного производства. В основном эти машины были похищены в Московской, Ленинградской, Самарской областях, в Татарстане. Жители республики, делая покупку, видят цену, внутренне понимают, что не может машина быть такой дешёвой, тем не менее совершают сделку. А когда ставят на учёт, мы выявляем, что она похищена. И мы её обязаны вернуть законным владельцам.
– Что вы им порекомендуете?
– Вместе с продавцом автомобиля совершенно бесплатно подъехать за экспертизой в любое ГИБДД или обратиться в райотдел полиции, который проведёт проверку, оставлять автомобиль желательно на охраняемых стоянках.
Полковник Киселёв с искренним сочувствием относится к потерпевшим от угонов и краж. О себе Вячеслав Борисович рассказывает мало и скупо – профессия обязывает. Зато с гордостью говорит о своём коллективе, который он подбирает очень внимательно. С благодарностью – о семье, которая его понимает и поддерживает. Но это достойно отдельного рассказа.
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