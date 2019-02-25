Порой служба и служение совпадают. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, ещё будучи отцом Виктором Костенковым, три месяца провёл в эпицентре боёв первой чеченской кампании и за ежедневное укрепление духа наших воинов был награждён медалью «Ветеран боевых действий».
— Владыка, как получилось, что вы оказались на войне?
— Во все времена в тяжёлые для страны и народа дни православные священники всегда делили все тяготы со своими прихожанами. Для меня это единственно возможный путь. Когда началась первая военная кампания в Чечне, я первый попросился отправить меня туда и стал первым полевым священником для наших солдат. И я этим горжусь.
Я тогда был настоятелем Александро—Невского собора и постоянно провожал наших земляков с командировками МВД в Чечню. И после очередных проводов не выдержал и сказал, что сам поеду туда. Я был дружен с генералом (тогда ещё полковником) Григорием Желудовым, мы с ним вместе строили храмы, в том числе первый храм в УФСИНе. Он должен был возглавить очередную командировку в Чечню, и я попросил его вызвать меня туда. Когда он принял командование нашими подразделениями в Чечне, то написал в епархию прошение прислать к нему протоиерея Виктора Костенкова. Указал, что многие служащие нуждаются в духовном наставничестве, что воинам нужны молитва, исповедь.
Как только я получил этот официальный вызов, начал собираться. Мы с народом собрали «посылку на фронт»: две газели продуктов, носков, варежек, других тёплых вещей. С этими двумя машинами я и отправился в Чечню. Пробыл там три месяца. Мне казалось, это будет особенный опыт, этакая романтика Кавказа, как в книгах Лермонтова. Романтика кончилась в тот момент, когда я увидел, как по дороге идёт колонна машин, перед ней идут наши солдаты, совсем мальчишки, с миноискателями… и взрываются. Потом я много чего видел. Насмотрелся, как эти пацанята, наши солдаты, живут в палатках – грязные, немытые. Я приходил к ним, спрашивал, кто хочет креститься, и мне со всех сторон кричали: «Меня, меня покрестите!». Им нужна была вера, какая—то сильная опора, потому что все привычные опоры уже не защищали от повседневного ужаса, в котором они оказались. У меня был походный тазик, в котором я крестил наших военнослужащих. Наклоняю голову очередного юноши к воде, а у него с шеи грязь кусками отваливается. Пока провожу обряд, голову ему успеваю помыть в этом тазике… Они все ко мне тянулись, — и офицеры, и рядовые. Я жил в вагончике, и постоянно ночью кто—то ко мне стучался: шли на исповедь или просто поговорить, услышать слово поддержки. Когда меня везли куда—то на броне, надевали шлем, бушлат, чтобы защитить. От встречи с этими людьми у меня остались самые хорошие воспоминания. Со многими работниками УФСИНа меня та кампания сплотила, мы до сих пор поддерживаем отношения.
— Нынешнему расколу между Российской и Украинской православной церковью предшествовал раскол политический и социальный. Церковь его почувствовала?
— Мне казалось, что после событий на Донбассе многие побегут в Россию, но за всё это время ко мне обращался только один священник, который хотел уехать оттуда и искал себе место в российской епархии. Я его пристыдил, сказал ему: какой ты патриот, если бросил свою паству?! Он ведь даже не был женат, он монах, и терять ему в этой жизни нечего: если священник погибнет вместе со своей паствой, он станет мучеником. Я не смог его принять, моя душа его не приняла. Про себя знаю, что если бы снова пришлось служить в окопах, от своего долга не уклонился бы.
— Вы награждены медалью «Ветеран боевых действий»…
— Да, но героем я себя, конечно, не считаю. Я ведь родом из Сарапула, у меня с самого детства перед глазами примеры настоящих героев и героинь, которые преодолевали многие препятствия, чтобы служить Отчизне – и Надежда Дурова, и Антонина Пальшина, и другие. Я вырос в окружении людей, многие из которых прошли Великую Отечественную, совершили настоящие подвиги и не считали себя героями. Моим соседом был фронтовик, танкист, который четыре раза горел в танке. Он весь был покрыт шрамами от тех страшных боёв. Но он пришёл после войны домой, жил полной жизнью, работал, строил дом, — и я верю, что после любых испытаний войной наступит мир, если мы сами будем строить и хранить его.
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