В конце июля в Краснодаре состоялся форум «Городская среда», на котором обсуждалось, как будут выглядеть российские города в ближайшем будущем. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев заявил, что в течение пяти лет все парки и дворы Ижевска должны быть благоустроены. О том, как происходит воплощение этого амбициозного плана, рассказал на встрече с журналистами председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин.
Главная цель программы – преобразование городского пространства, создание новых урбанистических стандартов. В соответствии с ними благоустройство дворов, районов, города должно подразумевать нечто большее, чем установка урн, скамеек и бордюров на тротуарах, а все главные решения по формированию среды должны приниматься при активном участии самих жителей.
Люди, живущие в новой городской среде, должны быть по-настоящему довольны ею и, как следствие, должны стремиться развивать родные территории. В благоустроенные пространства должен хотеть зайти малый бизнес, продукты и услуги которого сделают пребывание в городской среде более приятным и удобным.
На реализацию программы уже выделено 24 миллиарда рублей – субсидии получили почти 1700 городов (первоначально в бюджет было заложено чуть более 20 миллиардов рублей, но заявок от городов было так много, что объем инвестирования было решено увеличить почти на 20 процентов). Такой же бюджет заложен на 2018 год.
Интерес у участников форума вызвала и презентация улицы Красногеройской. Федеральные эксперты увидели в развитии этой территории большой потенциал – она может стать логическим продолжением бульвара Гоголя, образовательно-досуговой средой Ижевска, средоточием молодежной культуры и бизнесов, адресованных активным, образованным, усвоившим современную городскую культуру людям. Квартал вокруг УдГУ в принципе можно считать студенческим, но именно на Красногеройской оказались сконцентрированы многие заведения, пользующиеся популярностью у студентов и преподавателей университета.
В связи с формированием единой среды на Красногеройской вновь зашел разговор о необходимости внедрения в городе единого дизайн-кода, когда фасады зданий и вывески учреждений, компаний и общественных заведений не вступают друг с другом в стилистический конфликт, наполняя город визуальным «мусором», а, напротив, формируют оригинальный стиль места. Олег Гарин говорит:
– Это одна из серьезных проблем формирования городской среды. К сожалению, пока мы не можем в приказном порядке обязать те или иные торговые сети сменить дизайн своих магазинов и убрать броский цветной сайдинг с фасадов домов, но мы будем искать решение этого вопроса.
В 2016 году на ремонт 110 ижевских дворов было израсходовано 90 миллионов рублей, а в 2017 году реконструкция 67 дворов потребовала 160 миллионов рублей. Значительное увеличение расходов на ремонт одного двора связано с тем, что власть начала учитывать реальные потребности жителей, которым, разумеется, недостаточно просто обновленного асфальта и места под автостоянку. В своих предложениях люди предусматривают зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, небольшие скверы со скамейками для отдыха пожилых людей.
Один из самых впечатляющих проектов предложили жители дома № 267/2 по улице Удмуртской. Они надеются, что в их дворе появится хоккейная коробка и поле для мини-футбола, зеленая зона. Смета проекта составила 9 миллионов рублей, при этом активные жители готовы сами принимать участие в преображении двора: своими руками строят клумбы, зонируют двор.
Заинтересованность и готовность к сотрудничеству жителей этого двора Олег Гарин называет хорошим примером сотрудничества власти и горожан, который помогает понять, каких результатов можно добиться, если действовать сообща.
Программа «Городская среда» действует на основе софинансирования - городской бюджет Ижевска вкладывает в реконструкцию территорий не менее 5 процентов общей суммы, требующейся на ремонт. И хотя бюджет Ижевска переживает сегодня не лучшие времена, на выполнение обязательств по программе деньги будут найдены, уверяет Олег Гарин.
Сейчас начались ремонтные работы в нескольких дворах. До 31 сентября будут закончены работы по укладке асфальта, к 31 октября должны быть завершены все работы по благоустройству.
Крупный бизнес также подключается к благоустройству города. Примером тому – появление в Ижевске Сквера Металлургов. Олег Гарин говорит:
– Сейчас мы рассматриваем возможность присвоить скверу имя заслуженного нефтяника Удмуртии, основателя нефтяной отрасли республики Валентина Кудинова.
1 августа состоялся Общественный совет по оценке дворовых территорий, которые попадут в программу до 2022 года. Выявлены дворы, которые нуждаются в первоочередном благоустройстве, и те, состояние которых позволяет немного отсрочить работы по масштабному благоустройству. «Удмуртская правда» продолжит следить за реализацией федеральной программы «Городская среда» в республике.
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