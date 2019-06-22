«Ӟечбуресь», «чебер» и «нянь» – самые известные слова в лексиконе людей, для которых удмуртский язык не является родным*. Совсем скоро они смогут пополнить свой словарный запас – в республике издадут новый русско-удмуртский словарь, который в течение пяти лет составляли научные сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.
С 4 по 7 июня в Ижевске прошла VI Всероссийская научная конференция финно-угроведов, организатором которой является Удмуртский федеральный исследовательский центр. В первый день конференции директор УдмФИЦ Михаил Альес сообщил об издании нового русско-удмуртского словаря, выпуск которого будет приурочен к 100-летию государственности республики. Вместе с главным редактором издания, научным сотрудником отдела филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН Леонидом Ившиным мы пролистали страницы словаря и узнали все секреты его создания.
Впервые за полвека
Русско-удмуртский словарь будет выпущен впервые за более чем 60 лет. Его предшественник датирован 1956 годом и включает в себя около 40 тысяч слов. К тому же оказалось, что это издание больше похоже на перевод с русского на русский. Над ним работали учёные ещё во времена Иосифа Сталина. Роли национального языка малых народов раньше уделялось меньше внимания. Как отметил Леонид Ившин, за последние 60 лет словарный состав русского и удмуртского языков пополнился неологизмами, заимствованиями, изобразительными и другими словами; произошли значительные перемещения в стилистических пластах лексики. Поэтому прежде изданный словарь устарел, утратил актуальность и вовсе стал библиографической редкостью.
Новый словарь – некий итог развития русской и удмуртской лексикологии и лексикографии. Он включает более 55 тысяч слов, объём – 1600 страниц. В словаре много слов, которые вошли в речь в последние десятилетия. Теперь в издании больше представлена новая общественно-политическая, религиозно-философская, научно-техническая, химическая, географическая, ботаническая и другая терминология. Также на страницах словаря можно найти новые слова из области науки, политики, торговли, религии, экономики и других сфер жизни.
– В первую очередь, мы постарались по-максимуму исключить русско-русские переводы. Они оставлены только в тех случаях, когда слова уже были заимствованы из других языков. Часто такое встречается в области политики, науки и новых технологий. Например, вы не найдёте перевода слова «саммит», – объяснил главную разницу двух словарей Леонид Михайлович.
Таким образом, прошлый словарь лёг в основу нового, но был значительно модернизирован. Словник будущего издания также сверялся со словником «Большого толкового словаря русского языка» под ред. С.А. Кузнецова, «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой и четырёхтомного «Словаря русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой. В русско-удмуртский словарь вошли нейтральные, разговорные и книжные слова, которые чаще всего используются в речи и письме и не являются диалектами других языков.
Тонкости словарного искусства
Над словарём с 2015 года работает команда из 8 научных сотрудников. За их плечами уже есть один словарь – удмуртско-русский, который был издан в 2008 году.
Каждый автор-составитель работал над словарными статьями конкретных букв. Оказалось, самое наименьшее количество слов, требующих перевода, начинается на буквы «А», «Е», «Ё» и «Й». Буква «А» в этом списке неслучайно, чаще всего слова на эту букву являются заимствованиями в русском языке из других.
Самая «большая» буква – «П», она заняла более 250 страниц издания. Такой внушительный объём можно объяснить большим количеством приставок на эту букву в русском языке. Подобная ситуация с буквами «Н» и «В».
Ещё один интересный факт – короткие слова являются самыми непростыми в словарной работе. Вот, например, предлог «в» имеет 14 значений. Кроме предлогов, такая особенность часто встречается в отношении частиц и звукоподражаний.
– Также мы включили и устаревшие слова. Если они использовались в разговоре удмуртского народа, то пусть сохранятся и на страницах словаря. Добавили в словарные статьи и неологизмы. Например, в последнее десятилетие современный удмуртский язык пополнился словом вотэс – «интернет», – добавил Леонид Ившин.
Новые слова для себя найдут и удмуртскоговорящие читатели: к примеру, слово «вабик» переводится как «чипсон», а «вакансия» – «буш интыуж».
Запись словаря не только включает в себя краткое определение и информацию о произношении и грамматике, но и примеры словосочетаний и предложений, в которых они могут употребляться. Поиск правильного предложения и словосочетаний – это искусство, и гораздо более трудное, чем многим кажется. Тем более, когда нужно найти иллюстрации как минимум для 55 тысяч заглавных русских слов.
Русско-удмуртский словарь уникален ещё и тем, что содержит толкование слов. Этому уделили большое внимание, так как русские слова имеют очень много значений – иногда они достигают от 10 до 20 вариантов. Чтобы их различать, в словаре почти к каждому слову даются короткие толкования. Это, безусловно, увеличивает ценность издания.
– Словари будут являться базисом для создания корпуса удмуртского языка. Это фундаментальная работа. Это есть основы языка, – подчеркнул директор УдмФИЦ УрО РАН, говоря об обоих словарях, подготовленных учёными.
Выход в свет нового словаря планируется в конце года. Он будет издан при поддержке Министерства национальной политики УР в двух томах тиражом 2 тысячи экземпляров.
Часть мировой культуры
Русско-удмуртский словарь будет востребован и в Европе. В университете Парижа, например, студенты знакомятся с этнокультурным наследием финно-угорских народов, в частности, там ежегодно проходят дни удмуртского языка и культуры. Их проводит профессор финно-угроведения Ева Тулуз. На научной конференции она представляла Эстонию и Францию.
– Интерес к финно-угорским народам есть. Конечно, это не миллионы людей, которые собираются на моих лекциях. Но финно-угорский мир – это часть мировой культуры, и им интересуются, – отметила она.
Ева Тулуз представила учёным итоги проекта об изучении закамских удмуртов, отдельно выступив с докладом о молодом поколении жрецов. Результаты исследований вылились в четыре фильма об удмуртских молениях в Республике Башкортостан.
Историки и учёные отмечают, что внимание к национальному языку и культуре растёт. Это подтверждает количество и география участников конференции, которых в этом году собралось более 300 человек.
– В Удмуртию приехали представители 20 регионов России. К ним присоединились иностранные учёные из Финляндии, Венгрии, Эстонии и Словакии и др. государств. Надо отметить, что наряду с авторитетными учёными на конференции присутствует большое количество аспирантов и студентов, – отметила заместитель директора УдмФИЦ УрО РАН по социогуманитарному направлению Людмила Бехтерева.
Всероссийская научная конференция финно-угроведов стала площадкой для обсуждения проблем, возникающих в процессе межконфессионального и межнационального общения. По словам Михаила Альеса, главная цель события – повысить взаимопонимание и межэтническую толерантность. К тому же значимость конференции повышает то, что 2019 год был объявлен ООН Международным годом языков коренных народов.
Справка «УП»
«Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (УдмФИЦ УрО РАН) создан в 2017 году в форме присоединения к Удмуртскому научному центру УрО РАН Физико-технического института УрО РАН, Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, Института механики УрО РАН, Удмуртского научно-исследовательского института сельского хозяйства УрО РАН.
Возглавляет Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук доктор физико-математических наук, профессор Михаил Юрьевич Альес. Целью и предметом деятельности УдмФИЦ УрО РАН является организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ, внедрение достижений науки и передового опыта по естественным, техническим, сельскохозяйственным, общественным и гуманитарным наукам, направленных на получение и применение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному, духовному развитию.
*по результатам интернет-опроса
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