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Слово лидеру. Горжусь, что работал с вами!

24 октября
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За редким исключением комитетам комсомола удавалось работать лучше, чем в Удмуртии.

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Искренне и от всего сердца поздравляю всех, кто имел счастье работать в уникальной молодёжной организации – комсомоле Удмуртии. Здоровья, долгой жизни, бодрости и оптимизма, дорогие комсомольцы!

Без всякого преувеличения, это были прекрасные годы, годы взросления и мужания, приобретения опыта работы с молодёжью, исключительно честной и добросовестной работы. Именно тогда возникло огромное чувство гордости и причастности ко всему тому, что происходило и совершалось в Удмуртии.

С 1970 по 1979 годы я жил и трудился в Ижевске, сначала на производстве – инженер, старший инженер, затем на комсомольской работе: секретарь, первый секретарь Ижевского горкома, первый секретарь Удмуртского обкома ВЛКСМ.

Эти годы – период становления. Я благодарен судьбе, что вытащил счастливый билет на право жить и работать бок о бок с прекрасными людьми и многому у них научиться.

Первая встреча с Ижевском – январь 1970 года. От железнодорожного вокзала до центра города тянулось множество занесённых снегом, потемневших от старости деревянных домов. Подумалось: «Куда я попал?» Это был резкий контраст с красавцем Днепропетровском, где я прожил 12 лет. Но с первой встречи с людьми на новом месте, с их теплотой, радушием, с первой минуты, когда я понял, что меня ждали, что я нужен, все сомнения отпали. У меня ни разу не было повода подумать, что я попал не туда и что это было ошибкой. Напротив, познав душу ижевчан и открывая для себя потрясающий потенциал оборонных заводов Ижевска, я счастлив и горд, что мне довелось жить и работать на Урале – опорном крае державы!

В комсомольской работе, как и любой другой, важно было определить главное звено, приподняться над рутиной. Чем-то отличаться от других и попытаться сделать лучше других своё дело! Тем, кто работал до меня, думаю, что в определённой степени и мне, это удавалось.

ЦК ВЛКСМ многократно обращался к опыту работы комитетов комсомола Удмуртии по различным направлениям - о работе комитетов комсомола по приёму в ВЛКСМ рабочей молодёжи, комплексном подходе к идейно-политическому, трудовому и нравственному воспитанию молодёжи, о работе с детскими домами и школами-интернатами, движении молодых гвардейцев Х пятилетки знали далеко за пределами республики. Одним словом, комсомол Удмуртии был передовым отрядом Ленинского комсомола. Имею право судить об этом не понаслышке. Почти десятилетний опыт работы в ЦК ВЛКСМ, когда пришлось объехать почти всю нашу необъятную страну, подтвердил, что далеко не везде, за редким исключением, комитетам комсомола удавалось работать лучше, чем в Удмуртии.

Александр БОЧУРОВ, секретарь комитета ВЛКСМ ИНИТИ, первый секретарь, Октябрьского райкома ВЛКСМ, первый секретарь Ижевского горкома ВЛКСМ, первый секретарь Удмуртского обкома ВЛКСМ в 1972 -1979 годах.

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