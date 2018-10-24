Жительница Удмуртии попала на личный прием к помощнику полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимиру Колчину Женщина обратилась с просьбой установить автобусную остановку около д. Новомихайловское....

Андрей Чибис оценил сквер «Открытый сад» **Во вторник, 23 октября, в рамках рабочего визита в Удмуртию заместитель министра строительства и ЖК...

Андрей Чибис высоко оценил качество благоустройства сквера «Открытый сад» **Сегодня в рамках рабочего визита в Удмуртию заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чиби...