Главная » Спорт » Следж-хоккей. В память о старшем товарище

Следж-хоккей. В память о старшем товарище

13 сентября
0

Сегодня завершится турнир по следж-хоккею в память о Викторе Кузнецове – одном из первопроходцев паралимпийского движения в Удмуртии.

%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6 Следж-хоккей. В память о старшем товарище

Начался турнир в понедельник торжественной частью. Гимн России прозвучал в исполнении духового оркестра. Зрителям напомнили об истории следж-хоккея и вкладе Виктора Кузнецова в его развитие.

Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов передал приветствие от Главы Удмуртии Александра Бречалова, отметил мужественный характер всех следж-хоккеистов и выразил уверенность в том, что турнир станет традиционным. Президент всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательной системы, пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин и почётный президент этой организации Лев Селезнёв сказали добрые слова о паралимпийцах и следж-хоккеистах Удмуртии и их сегодняшних соперниках. Лев Селезнёв и Виктор Кузнецов на протяжении нескольких лет рассказывали о работе друг друга и были в хорошем рабочем контакте. Это сотрудничество и привело к тому, что паралимпийское движение поступательно развивалось в Удмуртии, а спортсмены из Удмуртии стали вносить всё увеличивающийся вклад в достижения российского спорта.

В том числе и на трибуне следж-хоккейного матча я увидел многократного паралимпийского чемпиона Владислава Лекомцева, титулованного велогонщика Арслана Гильмутдинова. Из ветеранов не обошёл это событие чемпион мира по конькобежному спорту Владимир Иванов. Порадовалась следж-хоккейному празднику и родня Виктора Кузнецова. Его двоюродный брат из Граховского района Василий Батырев впервые смотрел следж-хоккей с трибуны, хотя приглашал его Виктор в прежние годы неоднократно. Вдова Кузнецова Наталья сейчас начальник следж-хоккейной команды «Удмуртия», а сын Андрей, хотя и является казанским студентом, но тренирует удмуртских спортсменов СПОДА.

В записи на спортивной арене прозвучал голос Виктора Кузнецова, здесь же выступили солист Богдан Анфиногенов и ансамбль «Бабушки из Бураново». Виктор Кузнецов никогда не упускал возможности рассказать о том, какие хорошие артисты поют в его родном краю, так что выступления были очень проникновенными.

Первые же матчи турнира прошли в азартном и бескомпромиссном соперничестве. С одинаковым счётом 2:0 команда «Югра» (Ханты-Мансийск) нанесла поражение сборной Москвы, а команда «Удмуртия» выиграла у клуба «Ястребы» (Оренбургская область). Я ещё помню время, когда оренбургских «Ястребов» обыгрывали в Ижевске с разгромным счётом. А нынче счёт 1:0 держался на табло почти весь матч. И только за полторы минуты до финальной сирены Владимир Рычков после красивой комбинации забросил свою вторую шайбу в этой игре.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством УР и АНО «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ»
17 сентября
**В воскресенье, 16 сентября, в спортивном зале Ижевской государственной медицинской академии состоял...
Пулевая стрельба. Юлия Каримова – чемпионка мира
14 сентября
**Чемпионкой мира в стрельбе из малокалиберной винтовки стала Юлия Каримова. Кроме этого высокого зва...
С тревогой и… оптимизмом. Сегодня «Ижсталь» начинает очередной сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).
7 сентября
**Соперник – китайская команда «КРС-ОЭРДЖИ». Восьмого сентября ижсталевцы встретятся с другим китайс...
Дзюдо. Не уходят в запас
31 августа
**Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов (от 30 до 64 лет) завершил в Ижевске своеобразную неделю ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо