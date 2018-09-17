Начался турнир в понедельник торжественной частью. Гимн России прозвучал в исполнении духового оркестра. Зрителям напомнили об истории следж-хоккея и вкладе Виктора Кузнецова в его развитие.
Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов передал приветствие от Главы Удмуртии Александра Бречалова, отметил мужественный характер всех следж-хоккеистов и выразил уверенность в том, что турнир станет традиционным. Президент всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательной системы, пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин и почётный президент этой организации Лев Селезнёв сказали добрые слова о паралимпийцах и следж-хоккеистах Удмуртии и их сегодняшних соперниках. Лев Селезнёв и Виктор Кузнецов на протяжении нескольких лет рассказывали о работе друг друга и были в хорошем рабочем контакте. Это сотрудничество и привело к тому, что паралимпийское движение поступательно развивалось в Удмуртии, а спортсмены из Удмуртии стали вносить всё увеличивающийся вклад в достижения российского спорта.
В том числе и на трибуне следж-хоккейного матча я увидел многократного паралимпийского чемпиона Владислава Лекомцева, титулованного велогонщика Арслана Гильмутдинова. Из ветеранов не обошёл это событие чемпион мира по конькобежному спорту Владимир Иванов. Порадовалась следж-хоккейному празднику и родня Виктора Кузнецова. Его двоюродный брат из Граховского района Василий Батырев впервые смотрел следж-хоккей с трибуны, хотя приглашал его Виктор в прежние годы неоднократно. Вдова Кузнецова Наталья сейчас начальник следж-хоккейной команды «Удмуртия», а сын Андрей, хотя и является казанским студентом, но тренирует удмуртских спортсменов СПОДА.
В записи на спортивной арене прозвучал голос Виктора Кузнецова, здесь же выступили солист Богдан Анфиногенов и ансамбль «Бабушки из Бураново». Виктор Кузнецов никогда не упускал возможности рассказать о том, какие хорошие артисты поют в его родном краю, так что выступления были очень проникновенными.
Первые же матчи турнира прошли в азартном и бескомпромиссном соперничестве. С одинаковым счётом 2:0 команда «Югра» (Ханты-Мансийск) нанесла поражение сборной Москвы, а команда «Удмуртия» выиграла у клуба «Ястребы» (Оренбургская область). Я ещё помню время, когда оренбургских «Ястребов» обыгрывали в Ижевске с разгромным счётом. А нынче счёт 1:0 держался на табло почти весь матч. И только за полторы минуты до финальной сирены Владимир Рычков после красивой комбинации забросил свою вторую шайбу в этой игре.
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