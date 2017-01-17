Итоги работы Следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике за 2016 год подвели сегодня, 17 января, в Ижевске. В заседании коллегии приятии приняли участие Председатель Правительства УР Виктор Савельев, министр внутренних дел по УР Александр Первухин, заместитель председателя Госсовета УР Светлана Кривилёва, представители прокуратуры и Верховного суда Удмуртии, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.
С основными итогами 2016 года участников коллегии ознакомил руководитель следственного управления Владимир Никешкин. Он отметил, что Управление стабильно занимает место в рейтинге десяти лучших следственных управлений в России. В 2016 году следователи управления рассмотрели почти 11 тысяч сообщений о преступлениях, возбудили 1,7 тысяч уголовных дел, из которых 1,5 тысячи – передали в суд.
Основа успешной работы – труд и профессионализм коллектива, помноженный на новые технологии. Технологический парк Экспертно-криминалистического центра МВД по УР в 2016 году пополнился новой генотипоскопической лабораторией – за первую неделю её работы исключительно за счёт экспертных исследований были раскрыты опасные преступления, в том числе одно преступление десятилетней давности.
Примеров профессионализма и результативности десятки. Но в личном зачёте по итогам 2016 года лидирует следователь Можгинского межрайонного следственного отдела Рамис Тютин, который довел до завершения 66 уголовных дел, две трети из них – дела о тяжких и особо тяжких преступлениях.
Председатель Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев отметил масштабную работу следственного управления, которая стоит за озвученными в отчёте сухими цифрами. Он добавил, что его работникам удаётся параллельно вести работу в двух базовых направлениях – выявлять и раскрывать преступления, формируя в обществе понимание неотвратимости наказания, и в то же время вести борьбу за молодое поколение, культивируя идеи патриотизма, здорового образа жизни, неприятия обмана и несправедливости.
Также премьер выразил уверенность, что конструктивное взаимодействие с республиканской властью позволит коллективу Следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике и впредь эффективно решать поставленные перед ними государством и законом задачи. В их числе – особое внимание к фактам несвоевременной выплаты заработной платы или других обязательных выплат; обеспечение защиты социально-уязвимых слоёв населения, прежде всего, детей; расследование экологических преступлений; обеспечение качества предварительного следствия и соблюдение конституционных прав всех участников уголовного судопроизводства; формирование правовой культуры граждан.
В рамках заседания коллегии состоялось награждение лучших следователей. Они получили почётные грамоты Правительства и Государственного совета Удмуртской Республики, знаки отличия «За службу закону».
Фото: udmurt.ru
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