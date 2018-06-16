Роль личности
Официальное празднование Дня города, ставшее завершением трёхдневного фестиваля после Дня двора и Дня района, началось с торжественного возложения цветов к памятнику графу Петру Шувалову в сквере у ижевской администрации. В церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин, депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Загребин, временно исполняющий полномочия главы города Сергей Задорожный, председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, первый мэр Ижевска Анатолий Салтыков, почётные граждане города, представители предприятий и общественных организаций.
Сергей Задорожный подчеркнул, что связь времён в Ижевске никогда не прерывалась, и в каждую эпоху здесь жили и трудились выдающиеся люди:
– Роль личности в истории страны и города невозможно переоценить. Я бы хотел воздать дань всем тем, кто создавал трудовые и культурные традиции Ижевска, – начиная от графа Шувалова и заканчивая нашими современниками. И сегодня среди жителей города много талантливых тружеников в самых разных областях – медицине, педагогике, науке, строительстве, они продолжают умножать славу и мощь Ижевска, делают его комфортным для жизни, перспективным для развития.
В 2017 году было принято решение о создании городской Доски почёта. В этом году в серьёзной борьбе кандидатов был подведён итог по нескольким номинациям – названы ижевчане и предприятия, которые достойны быть занесёнными на Доску почёта.
Создавать уют
Городская Доска почёта была открыта рядом со зданием администрации. За каждой табличкой на ней – история служения Ижевску и его людям.
Например, штукатур Екатерина Сырчина работает по специальности 41 год – с тех пор, как в 19 лет окончила училище:
– В моей трудовой книжке до сих пор была всего одна трудовая запись о том, что я принята на работу. За эти годы отштукатурила стены в сотнях новостроек по всему Ижевску. В микрорайоне «Столичный», например, работала в каждом доме без исключения. Работа штукатура физически тяжёлая, но мне она по силам и нравится – постоянно держу в голове, что от моих усилий и мастерства зависит, чтобы люди жили в красивых, тёплых, уютных квартирах. Штукатурю и представляю – в новую квартиру въедет семья, и людям тут будет хорошо, они будут любить свой дом. Эти мысли меня согревают. 28 мая мне исполнилось 60 лет, но на пенсию я не собираюсь – у меня ещё столько сил, столько желания создавать что – то нужное людям.
Неисчерпаемый ресурс любви
Воспитатель Республиканского детского дома Капитолина Сахечидзе согревает всех оказывающихся рядом людей тёплым взглядом и искренней улыбкой:
– Мне кажется, я – педагог с рождения. Я родилась и воспитывалась в большой семье, и перед глазами был пример мамы, которая умела найти для каждого улыбку, мудрое слово, успевала научить и уберечь. И для меня стало естественным, чтобы вокруг было много детей. Так я выбрала педагогику. В детском доме, который уже стал для меня родным, я проработала 26 лет (перешла туда, проработав несколько лет в детском саду). Разница в работе с «обычными» семейными детьми и воспитанниками детского дома огромная. Если домашние дети ласку и заботу видят постоянно, то в детском доме воспитанникам не хватает ощущения, что они – единственные, неповторимые, самые драгоценные на свете. Я каждый день убеждаю этих малышей и подростков в том, что лучше них нет никого. И это правда. Они часто возвращаются к нам уже после выпуска: рассказать о том, как теперь живут, и просто обнять. Это значит, что мы с коллегами смогли убедить их, что мы – свои, родные. Говорят, специалисты на местах вроде моего не должны принимать судьбу каждого ребёнка близко к сердцу, потому что рано или поздно наступит профессиональное выгорание. Но у меня такого не было – может быть, потому, что я очень жизнелюбивая, и мне кажется, что ресурс любви неисчерпаем. По крайней мере, моему родному внуку нежности и заботы тоже хватает с лихвой.
Новые почётные
Во Дворце культуры «Аксион» в этот день собравшиеся узнали имена новых Почётных граждан города Ижевска. Первыми обладателями этого высокого звания ровно 30 лет назад стали конструктор – оружейник Михаил Калашников, лыжница – чемпионка Галина Кулакова, сталевар Евгений Черных и слесарь Иван Кулябин.
В этом году этим почётные знаки вручены заслуженному работнику государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики Виктору Балакину и заслуженному энергетику Удмуртской Республики Юрию Боровику.
Виктор Балакин известен большинству горожан как руководитель Ижевска, занимавший этот пост с 2001 по 2010 годы. Кроме того, он более 20 лет проработал на заводе «Ижмаш» и до сих пор принимает участие в деятельности ветеранских организаций. Почётный энергетик СССР Юрий Боровик связал свою судьбу с Удмуртией в 1967 году. На ОАО «Удмуртэнерго» он прошёл путь от заместителя начальника службы релейной защиты автоматики и телемеханики до генерального директора.
Первые в истории
В прошлом году решением Городской думы Ижевска учреждён почётный знак «За заслуги перед Ижевском». Знаком могут быть награждены граждане Российской Федерации и иностранные граждане, проживающие в Ижевске, за заслуги в сфере общественных отношений, в области экономики, науки, культуры, искусства, образования, спорта, здравоохранения и других отраслях; за совершение героического поступка или другого общественно значимого действия, приведшего к спасению людей, культурных и иных ценностей; за предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории города.
И первыми в истории этими знаками отмечены Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании, Валерий Шапошников, мастер спорта СССР по велоспорту, заслуженный тренер РСФСР, и Лидия Ильина, член общественной организации «Совет пенсионеров», заслуженный ветеран АО «Ижевский мотозавод «Аксион – холдинг».
В 2018 году на Доску почёта занесены имена 14 ижевчан и названия 6 предприятий.
– Анатолий Шпаков, заместитель главного инженера, руководитель службы эксплуатации ООО «Удмуртские коммунальные системы»;
– Екатерина Сырчина, штукатур ремонтно – строительного участка филиала «Жилищно – коммунальное управление № 826» ФГУП «Главное военно – строительное управление № 8»;
– Надежда Рылова, мастер смены ООО «Пастарель»;
– Валерий Мокрушин, слесарь механосборочных работ 6 – го разряда ООО НПО «Компания «АВИС»;
– Владимир Суслопаров, ведущий инженер по гарантийному и сервисному обслуживанию коммерческого департамента АО «Концерн «Калашников»;
– Фарит Шарафиев, водитель автобуса АО «ИПОПАТ»;
– Эвелина Сабрекова, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11»;
– Галина Серова, директор БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»;
– Сергей Филин, учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «Школа кадетского движения города Ижевска»;
– Людмила Стерхова, директор МБУ «Детский дом культуры «Ижсталь»;
– Александр Ситников, директор МБУ «Спортивная школа «Созвездие»;
– Анатолий Мошкин, врач – анестезиолог – реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии БУЗ УР «Городская клиническая больница № 4 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
– Олег Репринцев, заведующий хирургическим отделением, врач – хирург НУЗ «Отделенческая больница на станции Ижевск ОАО «Российские железные дороги»;
– Капитолина Сахечидзе, воспитатель государственного казённого учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Республиканский детский дом».
Лучшие предприятия города:
– ООО Концерн «Аксион» (генеральный директор – Сергей Екимчев);
– ОА «Белкамнефть» имени А.А. Волкова (генеральный директор – Дмитрий Арсибеков);
– МБОУ «МОК «Гармония – школа № 97» (директор – Ахтам Чугалаев);
– АО «Санаторий «Металлург» (генеральный директор – главный врач Наталья Кононова);
– ЗАО «Ижторгметалл» (генеральный директор – Олег Журавлёв);
– МБУ «Поисково – спасательная служба города Ижевска» (начальник – Андрей Иванов).
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